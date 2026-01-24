SANITA’: PD CERVETERI E LADISPOLI, ‘ROCCA SCARICA COLPE LISTE ATTESA SUI CITTADINI’

Comunicato stampa

“La salute non può dipendere da scadenza amministrativa- Il Governatore invece dia risposte sui tagli al personale in Asl Rm4”

23 gen. – “Adesso il presidente della Regione Lazio scarica la colpa delle liste di attesa in sanità sui cittadini: siamo arrivati veramente al teatro dell’assurdo!”. In una nota congiunta, i circoli PD di Cerveteri e Ladispoli criticano duramente la ridefinizione della validità delle prescrizioni per visite specialistiche ed esami diagnostici, che, dal 1° febbraio, potrà ridursi fino a soli 10 giorni (per le urgenze). Trascorsi i quali bisognerà tornare dal medico e ricominciare l’iter.

“In un video diffuso sui social -prosegue la nota- il Presidente della Regione Rocca ha imputato la colpa dell’allungamento delle liste di attesa ai cittadini che avrebbero prenotato la visita urgente con ritardo. Un discorso a dir poco delirante e che tenta di scaricare la colpa delle inefficienze del Ssn addirittura sugli stessi pazienti!”

“Un paziente -proseguono i circoli di Cerveteri e Ladispoli- può prenotare in ritardo per moltissimi motivi: perché sta male, perché è solo, perché ha difficoltà a muoversi o semplicemente perché non riesce ad accedere tempestivamente ai canali di prenotazione. L’urgenza di una prestazione non è stabilita dal paziente, né dal momento in cui riesce a prenotare, ma dal medico, sulla base di una valutazione clinica precisa e documentata”.

“A pagare il prezzo più alto potrebbero essere proprio le persone fragili, quelle cioè che hanno maggior bisogno di tutela -proseguono i circoli PD-. Il vero problema delle liste d’attesa è l’incapacità del sistema sanitario regionale di garantire tempi coerenti con le priorità cliniche indicate dai medici. Ridurre la validità delle ricette non aumenterà le prestazioni disponibili, non ridurrà i tempi di attesa e non migliorerà l’organizzazione dei servizi.

La sanità non si governa mettendo in discussione il ruolo del medico né attribuendo ai pazienti responsabilità che non sono loro. Né la cura della salute può dipendere da una scadenza amministrativa! Aspettiamo da Rocca invece risposte concrete sui tagli al personale nella Asl Rm4, interessata da un processo di riorganizzazione che per ora ha solo penalizzato operatori e cittadini”.

Circolo PD Cerveteri ‘David Sassoli’

Circolo PD Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’