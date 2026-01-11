Salvaguardiamo Bracciano: stamattina riqualificata l’area playground

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, insieme ai volontari di 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, siamo stati nell’area del 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 dietro al 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚, per un intervento di 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, che verrà completato con ulteriori lavori già programmati per la 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚, al fine di garantire 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐨 e fruibilità di questo spazio.

Come 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 abbiamo deciso di investire 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞 per migliorare la 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨, dei 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 e delle 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞. La ditta incaricata è impegnata 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 su tutto il territorio …e i risultati si vedono!