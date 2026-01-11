11 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Erri De Luca porta le “Prime Persone” all’Archivio Storico di Bracciano

0
72
Erri de Luca

Pomeriggio di grande partecipazione ieri all’Archivio Storico del Comune di Bracciano, dove Erri De Luca ha presentato il suo nuovo libro Prime Persone. L’incontro, introdotto dall’associazione Humanae Vitae, ha visto lo scrittore dialogare con Nicola Brunialti sui temi centrali dell’opera.

Nel volume, l’Antico Testamento viene riletto attraverso le voci dei suoi protagonisti, che raccontano in prima persona le proprie vicende, in ordine di apparizione: da Adamo ed Eva in poi. Una narrazione che, come sottolineato dallo stesso autore davanti a una sala gremita, restituisce figure profondamente umane pur immerse nella costante presenza del divino.

A dare corpo a quelle voci è stata anche l’interpretazione di Stefania Di Michele, che ha attraversato i personaggi uno dopo l’altro, modulando toni e respiri, portando il pubblico dentro quelle prime, antiche confessioni, facendoli sentire vicino a noi.

Ancora una volta, De Luca, che da anni ha scelto di vivere nel territorio, ha lasciato i presenti con la sensazione di uscire più ricchi di quando erano entrati. Un effetto che potremmo definire, non a caso, un piccolo miracolo terreno.

Lorenzo Avincola, redattore de L’agone

Articolo precedente
STAZIONE TERMINI; D’AMATO: TERRA DI NESSUNO. SERVONO MAGGIORI CONTROLLI

Ultimi articoli

Società

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: TERRA DI NESSUNO. SERVONO MAGGIORI CONTROLLI

Eventi

L’Istituto alberghiero di Ladispoli apre le sue porte al pubblico: open day 18 gennaio e 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.30

Eventi

Basket inclusivo, grande partecipazione all’Open Day di Anguillara: sport e integrazione al centro della giornata

Territorio

Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività

Istruzione

Il ritorno alla carta: Svezia e Danimarca ripensano l’istruzione

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it