STAZIONE TERMINI; D’AMATO: TERRA DI NESSUNO. SERVONO MAGGIORI CONTROLLI

“La notte da incubo alla stazione Termini, con le persone aggredite che rischiano la vita, conferma purtroppo una situazione da terra di nessuno e certifica il fallimento delle politiche del ministero dell’Interno, che avevano promesso una maggiore sicurezza attorno alle principali stazioni, luoghi di transito e di sosta.

Servono uomini e mezzi alle forze di polizia, che vanno ringraziate per il lavoro che svolgono ogni giorno, troppo spesso senza adeguate dotazioni. Se lo Stato non riesce a garantire la sicurezza alla stazione Termini, significa che ha fallito”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.