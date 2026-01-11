11 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: TERRA DI NESSUNO. SERVONO MAGGIORI CONTROLLI

0
85
D'Amato

Riceviamo e pubblichiamo

“La notte da incubo alla stazione Termini, con le persone aggredite che rischiano la vita, conferma purtroppo una situazione da terra di nessuno e certifica il fallimento delle politiche del ministero dell’Interno, che avevano promesso una maggiore sicurezza attorno alle principali stazioni, luoghi di transito e di sosta.
Servono uomini e mezzi alle forze di polizia, che vanno ringraziate per il lavoro che svolgono ogni giorno, troppo spesso senza adeguate dotazioni. Se lo Stato non riesce a garantire la sicurezza alla stazione Termini, significa che ha fallito”.
Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
Articolo precedente
L’Istituto alberghiero di Ladispoli apre le sue porte al pubblico: open day 18 gennaio e 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.30
Articolo successivo
Erri De Luca porta le “Prime Persone” all’Archivio Storico di Bracciano

Ultimi articoli

Società

Erri De Luca porta le “Prime Persone” all’Archivio Storico di Bracciano

Eventi

L’Istituto alberghiero di Ladispoli apre le sue porte al pubblico: open day 18 gennaio e 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.30

Eventi

Basket inclusivo, grande partecipazione all’Open Day di Anguillara: sport e integrazione al centro della giornata

Territorio

Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività

Istruzione

Il ritorno alla carta: Svezia e Danimarca ripensano l’istruzione

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it