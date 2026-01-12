GREENPEACE: proiezione de “Il prezzo che paghiamo” – 16 gennaio 2026, Cinema Palma, ore 19.30

Il Gruppo Locale Monti Sabatini di GREENPEACE Italia ha organizzato, per venerdì 16 gennaio 2026, al Cinema Palma di Trevignano Romano, in Viale Giuseppe Garibaldi, 101, la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon e scritto e diretto da Sara Manisera.

Il documentario racconta le responsabilità delle industrie del gas e del petrolio rispetto alla crisi climatica, industrie che, a partire dagli anni Settanta, erano a conoscenza, ignorandolo, dell’impatto che i combustibili fossili avrebbero avuto sul clima nei decenni a venire. Il film, proiettato nei mesi scorsi in tutta Italia, riporta le storie delle persone comuni e le testimonianze di esperti. Il Gruppo Locale Monti Sabatini di GREENPEACE Italia, da poco costituito ed operante tra Manziana, Anguillara, Trevignano Romano e i comuni limitrofi, si propone, con questa prima iniziativa di sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

Per seguire il Gruppo Locale di GREENPEACE si può accedere ai canali socia: https://www.instagram.com/gl.montisabatini/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576081157384

Giuseppe Girardi