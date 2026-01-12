12 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

GREENPEACE: proiezione de “Il prezzo che paghiamo” – 16 gennaio 2026, Cinema Palma, ore 19.30

0
142

Il Gruppo Locale Monti Sabatini di GREENPEACE Italia ha organizzato, per venerdì 16 gennaio 2026, al Cinema Palma di Trevignano Romano, in Viale Giuseppe Garibaldi, 101, la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon e scritto e diretto da Sara Manisera.

Il documentario racconta le responsabilità delle industrie del gas e del petrolio rispetto alla crisi climatica, industrie che, a partire dagli anni Settanta, erano a conoscenza, ignorandolo, dell’impatto che i combustibili fossili avrebbero avuto sul clima nei decenni a venire. Il film, proiettato nei mesi scorsi in tutta Italia, riporta le storie delle persone comuni e le testimonianze di esperti.Il Gruppo Locale Monti Sabatini di GREENPEACE Italia, da poco costituito ed operante tra Manziana, Anguillara, Trevignano Romano e i comuni limitrofi, si propone, con questa prima iniziativa di sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

Per seguire il Gruppo Locale di GREENPEACE si può accedere ai canali socia: https://www.instagram.com/gl.montisabatini/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61576081157384

Giuseppe Girardi

Articolo precedente
Salvaguardiamo Bracciano: stamattina riqualificata l’area playground
Articolo successivo
Sentenza biodigestore: decisivo il 2022, non le polemiche

Ultimi articoli

Politica

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: GRAZIE ALLA POLIZIA PER I FERMI, NECESSARIO AUMENTARE IL LIVELLO DEI CONTROLLI E ORGANICI. INTRODURRE VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA

Politica

Biodigestore: la sentenza non chiude il dibattito, Civitavecchia non è zona di sacrificio ambientale

Cultura

A-Head Project e Galileo Editore presentano la mostra “PERIPEZIA” di Maria Soria

Cultura

A CERVETERI IL LIBRO DI PAOLA AGABITI, “ERA IL 1973 -QUANDO ERAVAMO ANCORA MIGRANTI”

Società

Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it