12 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Sentenza biodigestore: decisivo il 2022, non le polemiche

0
109
congresso

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio di Stato è esplicito: «Se il Comune riteneva che l’interesse pubblico sotteso all’attuazione del PIP dovesse ritenersi prevalente, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l’autorizzazione unica… In assenza di una tale impugnazione non può contestare la mancata attuazione del programma originario.»

L’autorizzazione unica per l’impianto di biometano è stata rilasciata il 12 ottobre 2022 ed è mai stata impugnata dal Comune. Da quel momento ha prodotto variante urbanistica e ha superato il PIP.

Pareri contrari e dichiarazioni politiche non producono effetti giuridici: l’unico strumento era l’impugnazione, che non è stata presentata.

Tutto ciò che è venuto dopo – variante al PRG e dichiarazione di decadenza nel 2023 – è stato giudicato tardivo e illegittimo.

Le responsabilità stanno quindi nella mancata impugnazione del 2022.

Il Partito Democratico di Civitavecchia, che già nel 2022 si espresse contro l’impianto, chiede che il confronto resti sui fatti e sulle sentenze.

Ogni altra lettura è propaganda.

Partito Democratico – Civitavecchia

 

Articolo precedente
GREENPEACE: proiezione de “Il prezzo che paghiamo” – 16 gennaio 2026, Cinema Palma, ore 19.30
Articolo successivo
Sabato 31 gennaio l’amministrazione premierà gli artisti che hanno partecipato all’evento “Caravaggio in vetrina”

Ultimi articoli

Politica

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: GRAZIE ALLA POLIZIA PER I FERMI, NECESSARIO AUMENTARE IL LIVELLO DEI CONTROLLI E ORGANICI. INTRODURRE VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA

Politica

Biodigestore: la sentenza non chiude il dibattito, Civitavecchia non è zona di sacrificio ambientale

Cultura

A-Head Project e Galileo Editore presentano la mostra “PERIPEZIA” di Maria Soria

Cultura

A CERVETERI IL LIBRO DI PAOLA AGABITI, “ERA IL 1973 -QUANDO ERAVAMO ANCORA MIGRANTI”

Società

Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it