12 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Sabato 31 gennaio l’amministrazione premierà gli artisti che hanno partecipato all’evento “Caravaggio in vetrina”

0
130
Caravaggio in vetrina a Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo

“Il prossimo 31 gennaio l’amministrazione comunale premierà gli artisti provenienti da varie regioni italiane che hanno partecipato all’evento Caravaggio in vetrina. Pittori che hanno esposto le loro copie museali dei capolavori di Michelangelo Merisi nelle vetrine del corso principale di Ladispoli che riceveranno targhe e medaglie per aver contribuito a rendere omaggio a Caravaggio a 454 anni dalla nascita”.

Con queste parole la delegata all’arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato la cerimonia di consegna che si svolgerà nella ristrutturata sala Rossellini di via Duca degli Abruzzi, il nuovo spazio culturale recentemente aperto dal Comune di Ladispoli.

“Insieme al sindaco Alessandro Grando – prosegue la delegata Felicia Caggianelli – rivolgeremo un doveroso ringraziamento agli artisti provenienti dalla Campania, dalla Puglia, dalla Toscana e da varie località di Roma e provincia per aver contribuito ad abbellire ed impreziosire viale Italia nelle scorse settimane con una mostra che ha ottenuto grandi consensi da parte dei cittadini e degli stessi esercenti commerciali.

Dopo cinque edizioni del progetto Caravaggio in vetrina possiamo affermare che il bilancio è particolarmente positivo, è stato centrato l’obiettivo di  tenere sempre elevata l’attenzione sul saldo legame tra il territorio e Michelangelo Merisi che sbarcò sulla spiaggia di Palo, l’ultimo posto dove fu visto vivo.

Grazie ai dipinti realizzati dai pittori, tra cui molti artisti di Ladispoli e Cerveteri, residenti e turisti hanno potuto ammirare nelle vetrine dei negozi veri e propri capolavori, copie delle opere esposte nei musei di tutto il mondo, o custodite nelle collezioni private, irraggiungibili per il grande pubblico.

A nome dell’amministrazione comunale il prossimo 31 gennaio ringrazieremo i pittori che hanno permesso anche l’esposizione di opere di Caravaggio che sono andate distrutte o di cui si sono perdute le tracce”.

 

Articolo precedente
Sentenza biodigestore: decisivo il 2022, non le polemiche
Articolo successivo
Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

Ultimi articoli

Politica

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: GRAZIE ALLA POLIZIA PER I FERMI, NECESSARIO AUMENTARE IL LIVELLO DEI CONTROLLI E ORGANICI. INTRODURRE VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA

Politica

Biodigestore: la sentenza non chiude il dibattito, Civitavecchia non è zona di sacrificio ambientale

Cultura

A-Head Project e Galileo Editore presentano la mostra “PERIPEZIA” di Maria Soria

Cultura

A CERVETERI IL LIBRO DI PAOLA AGABITI, “ERA IL 1973 -QUANDO ERAVAMO ANCORA MIGRANTI”

Società

Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it