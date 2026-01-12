12 Gennaio, 2026
Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

solidarietà alla Croce Rossa a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

I ringraziamenti della Presidente del Comitato Santa Severa – Santa Marinella Rosanna Saba: “Grazie alla generosità della cittadinanza, potremo continuare ad aiutare chi ha più bisogno”

“Infinitamente grazie a tutti i cittadini che hanno donato una parte della loro spesa a chi ha più bisogno. Davvero un’ondata di solidarietà quella a cui abbiamo assistito nella giornata di sabato, in occasione della raccolta alimentare che abbiamo organizzato davanti al Supermercato Carrefour di Cerveteri, la prima di questo nuovo anno, in favore delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà economica del territorio e che assistiamo con continuità”. A dichiararlo è Rosanna Saba, Presidente del Comitato S. Severa – S. Marinella di Croce Rossa Italiana.

“La raccolta alimentare rappresenta uno strumento fondamentale per continuare a garantire assistenza alimentare alle famiglie seguite dal nostro Comitato – ha aggiunto la Presidente Rosanna Saba – è chiaro che il pacco alimentare di per sé non rappresenta la soluzione ai problemi di tutte le famiglie, ma è sempre un aiuto valido, concreto e immediato. Da un singolo prodotto a persone che hanno donato interi carrelli di spesa, tutti hanno dato il proprio contributo: una testimonianza tangibile di quanto questa sia una comunità attenta e solidale”.

“Nel rinnovare i ringraziamenti miei personali e del Comitato alla cittadinanza e ai Volontari che per l’intera giornata hanno presidiato il punto di raccolta – conclude Rosanna Saba – ci tengo a ringraziare di cuore il personale del Supermercato Carrefour, il Direttore Nello Rinaldi e tutti i dipendenti per la squisita accoglienza riservataci e per la collaborazione preziosa con la quale ci hanno assistititi durante l’intera giornata”.

Per ogni ulteriore informazione e per ogni richiesta di assistenza da parte di Croce Rossa, contattare il numero nazionale 1520.

