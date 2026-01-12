A CERVETERI IL LIBRO DI PAOLA AGABITI, “ERA IL 1973 -QUANDO ERAVAMO ANCORA MIGRANTI”

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 23 gennaio ore 18 Sala Ruspoli

Cerveteri, 12 gen. – Sarà presentato a Cerveteri, venerdì 23 gennaio alle ore 18 presso la Sala Ruspoli, il libro di Paola Agabiti, ‘Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti’ (Abra Books edizioni).

Il libro è una raccolta di trenta storie di vita di emigrati italiani a Berlino Ovest, estratte dalla tesi di laurea dell’Autrice che ha dichiarato: “Sono stata spinta a rivedere quel mio lavoro per ricordare a chi non sa, o ha dimenticato, come vivevano e come erano trattati i nostri connazionali all’estero, proprio in questo momento storico in cui il fenomeno migratorio risulta centrale nel dibattito politico attuale”.

Paola Agabiti è nata a Roma e vi ha vissuto fino a quando, nel periodo 1974-1978, si è trasferita a Berlino Ovest, dove ha preparato la tesi di laurea in Sociologia del Lavoro, sostenuta nel 1975 presso l’Università La Sapienza di Roma. Rientrata in Italia, ha iniziato a lavorare nella scuola pubblica come docente di Discipline Economiche e Aziendali, assumendo anche ruoli di collaborazione diretta con la dirigenza, con funzione vicaria.

Per molti anni, ha insegnato all’Istituto Mattei di Cerveteri.

Alla presentazione interverranno la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, l’Assessora alla Cultura, Francesca Cennerilli, la Vicepresidente della Consulta dei Migranti, Nawal Elmandil. Dialoga con l’autrice, Mariangela Pani, giornalista.