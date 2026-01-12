12 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

A CERVETERI IL LIBRO DI PAOLA AGABITI, “ERA IL 1973 -QUANDO ERAVAMO ANCORA MIGRANTI”

0
107
Quando eravamo ancora migranti, di Paola Agabiti

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 23 gennaio ore 18 Sala Ruspoli
Cerveteri, 12 gen. – Sarà presentato a Cerveteri, venerdì 23 gennaio alle ore 18 presso la Sala Ruspoli, il libro di Paola Agabiti, ‘Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti’ (Abra Books edizioni).
Il libro è una raccolta di trenta storie di vita di emigrati italiani a Berlino Ovest, estratte dalla tesi di laurea dell’Autrice che ha dichiarato: “Sono stata spinta a rivedere quel mio lavoro per ricordare a chi non sa, o ha dimenticato, come vivevano e come erano trattati i nostri connazionali all’estero, proprio in questo momento storico in cui il fenomeno migratorio risulta centrale nel dibattito politico attuale”.
Paola Agabiti è nata a Roma e vi ha vissuto fino a quando, nel periodo 1974-1978, si è trasferita a Berlino Ovest, dove ha preparato la tesi di laurea in Sociologia del Lavoro, sostenuta nel 1975 presso l’Università La Sapienza di Roma. Rientrata in Italia, ha iniziato a lavorare nella scuola pubblica come docente di Discipline Economiche e Aziendali, assumendo anche ruoli di collaborazione diretta con la dirigenza, con funzione vicaria.
Per molti anni, ha insegnato all’Istituto Mattei di Cerveteri.
Alla presentazione interverranno la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, l’Assessora alla Cultura, Francesca Cennerilli, la Vicepresidente della Consulta dei Migranti, Nawal Elmandil.  Dialoga con l’autrice, Mariangela Pani, giornalista.
Il libro, sia in forma e-book sia cartacea, è acquistabile on line (https://www.abrabooks.it/negozio o tramite uno qualsiasi dei portali di vendita online che Google propone).
Articolo precedente
Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri
Articolo successivo
A-Head Project e Galileo Editore presentano la mostra “PERIPEZIA” di Maria Soria

Ultimi articoli

Politica

STAZIONE TERMINI; D’AMATO: GRAZIE ALLA POLIZIA PER I FERMI, NECESSARIO AUMENTARE IL LIVELLO DEI CONTROLLI E ORGANICI. INTRODURRE VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA

Politica

Biodigestore: la sentenza non chiude il dibattito, Civitavecchia non è zona di sacrificio ambientale

Cultura

A-Head Project e Galileo Editore presentano la mostra “PERIPEZIA” di Maria Soria

Società

Ondata di solidarietà per la raccolta alimentare di Croce Rossa a Cerveteri

Eventi

Sabato 31 gennaio l’amministrazione premierà gli artisti che hanno partecipato all’evento “Caravaggio in vetrina”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it