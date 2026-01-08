Spettacoli di narrazione e formazione alla Biblioteca comunale: tre giorni dedicati alla lettura, al racconto e alla crescita culturale

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Civitavecchia informa che nei giorni 9, 10 e 11 gennaio la Biblioteca comunale di Civitavecchia ospiterà un ciclo di iniziative dedicate alla narrazione, alla lettura espressiva e alla formazione.

Il programma si aprirà giovedì 9 gennaio con lo spettacolo di narrazione “Il verme in fondo alla fila”, un racconto che, attraverso ironia, inquietudini e poesia, indaga la figura del “perdente” nella società contemporanea. Personaggi apparentemente marginali e dimenticati – dal bambino che desidera un gelato al pistacchio fino a un chiodo dimenticato in una scatola – tornano a vivere grazie alla forza del racconto, recuperando vitalità, fisicità e, forse, una nuova dignità.

Venerdì 10 gennaio sarà invece dedicato alla formazione con il corso di lettura espressiva “Volta la pagina”, rivolto ai volontari del progetto ‘Nati per Leggere’. Un momento di approfondimento e crescita pensato per rafforzare competenze e strumenti utili alla promozione della lettura ad alta voce, in particolare nei contesti educativi e familiari.

La rassegna si concluderà sabato 11 gennaio con lo spettacolo “Se fossi te non sarei me”, una narrazione a due voci e due corpi che si muovono in direzioni opposte: da un lato la ricerca di una candida innocenza, dall’altro una dimensione più cupa e segnata da una sfrontata rudezza. I due personaggi si confrontano con i propri limiti, scontrandosi e trovando infine una chiave di lettura inaspettata del loro percorso.

Uno spettacolo trasversale, capace di coinvolgere e interessare tutte le fasce d’età.

Gli spettacoli sono scritti da Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini e rappresentano un’occasione significativa per valorizzare la Biblioteca comunale come luogo di incontro, riflessione e partecipazione culturale.

«Con questo ciclo di eventi – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti – vogliamo riaffermare il ruolo fondamentale della narrazione e della lettura come strumenti di crescita personale e collettiva. Promuovere la cultura, soprattutto tra i più giovani e i volontari impegnati nell’educazione alla lettura, significa investire nel futuro della nostra comunità. La Biblioteca comunale si conferma così un punto di riferimento dinamico e aperto, capace di accogliere iniziative che stimolano il pensiero critico e la partecipazione attiva».

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere progetti culturali che favoriscono inclusione, educazione e consapevolezza, ponendo al centro la cultura come elemento di coesione sociale.

La partecipazione agli spettacoli e al corso di formazione è gratuita.