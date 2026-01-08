CANALE MONTERANO: ASSEGNI PER IL MERITO SCOLASTICO. FINO AL 16 GENNAIO E’ POSSIBILE INVIARE LE DOMANDE

Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale, da qualche anno, affianca al contributo per le Pagelle d’Oro (per i ragazzi delle ex scuole medie), un contributo agli studenti più meritevoli delle Scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) residenti nel nostro Comune.
Con deliberazione di Giunta n. 117 del 29.12.2025, ha destinato i fondi del 5 x 1000 alla creazione di sei (6) assegni per il merito scolastico del valore di 300 euro l’uno.
E’ possibile presentare la domanda entro il 16 gennaio.
Per scaricare l’avviso e la modulistica: https://www.comune.canalemonterano.rm.it/…/novita_270.html
L’amministrazione Comunale di Canale Monterano