8 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Sabato al Carrefour di Cerveteri raccolta alimentare della Croce Rossa Italiana

0
100
raccolta alimentare

Riceviamo e pubblichiamo

Giornata dedicata alla solidarietà organizzata dal Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella.
Il nuovo anno di Croce Rossa Italiana inizia all’insegna della solidarietà. Il Comitato Locale di Santa Severa – Santa Marinella nella giornata di sabato 10 gennaio sarà infatti impegnato in una raccolta di generi alimentari di prima necessità per famiglie in difficoltà davanti il Supermercato Carrefour di Cerveteri, in Largo A. Loreti n.2.
Tutti i prodotti raccolti, andranno a comporre i pacchi alimentari con i quali i volontari garantiscono sostegno e assistenza alla fascia più debole della popolazione.
“Le raccolte alimentari rappresentano una fonte di sostentamento importante per l’attività di sostegno alimentare che comitato locale garantiamo puntualmente alle famiglie del territorio – ha dichiarato Rosanna Saba, Presidente del Comitato di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana – ricevere il pacco alimentare è un piccolo contributo ma molto importante, anche da un punto di vista morale: è un aiuto concreto e immediato, utile quantomeno a tamponare le emergenze principali e consente davvero a tutti, di potersi permettere un pranzo o una cena a tavola degni di tale nome”.
“Sin da ora – prosegue la Presidente Rosanna Saba – ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che sono certa anche in questa occasione risponderanno in maniera sentita all’iniziativa, così come tutti i volontari del Comitato che saranno impegnati nell’attività di raccolta davanti al Supermercato Carrefour di Cerveteri.
Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili. Donare dunque pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, latte a lunga conservazione, caffè, prodotti per la colazione quali ad esempio biscotti, merendine e fette biscottate, succhi di frutta, confetture, zucchero e sale”.
Articolo precedente
Lilith (parte 1 di 3)
Articolo successivo
Spettacoli di narrazione e formazione alla Biblioteca comunale: tre giorni dedicati alla lettura, al racconto e alla crescita culturale

Ultimi articoli

Eventi

“Musikeria”: Stefano Indino in concerto a Cerveteri a sostegno della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla

Eventi

A Manziana gennaio si apre con un calendario di eventi che unisce musica, cultura, memoria e tradizioni per iniziare il 2026 insieme!

Territorio

Il 10 gennaio a Manziana visita didattica degli studenti di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre

Eventi

Canale Monterano: il 18 gennaio si celebra S. Antonio Abate con la benedizione di tutti gli animali

Territorio

CANALE MONTERANO: ASSEGNI PER IL MERITO SCOLASTICO. FINO AL 16 GENNAIO E’ POSSIBILE INVIARE LE DOMANDE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it