Sabato al Carrefour di Cerveteri raccolta alimentare della Croce Rossa Italiana

Riceviamo e pubblichiamo

Giornata dedicata alla solidarietà organizzata dal Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella.

Il nuovo anno di Croce Rossa Italiana inizia all’insegna della solidarietà. Il Comitato Locale di Santa Severa – Santa Marinella nella giornata di sabato 10 gennaio sarà infatti impegnato in una raccolta di generi alimentari di prima necessità per famiglie in difficoltà davanti il Supermercato Carrefour di Cerveteri, in Largo A. Loreti n.2.

Tutti i prodotti raccolti, andranno a comporre i pacchi alimentari con i quali i volontari garantiscono sostegno e assistenza alla fascia più debole della popolazione.

“Le raccolte alimentari rappresentano una fonte di sostentamento importante per l’attività di sostegno alimentare che comitato locale garantiamo puntualmente alle famiglie del territorio – ha dichiarato Rosanna Saba, Presidente del Comitato di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana – ricevere il pacco alimentare è un piccolo contributo ma molto importante, anche da un punto di vista morale: è un aiuto concreto e immediato, utile quantomeno a tamponare le emergenze principali e consente davvero a tutti, di potersi permettere un pranzo o una cena a tavola degni di tale nome”.

“Sin da ora – prosegue la Presidente Rosanna Saba – ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che sono certa anche in questa occasione risponderanno in maniera sentita all’iniziativa, così come tutti i volontari del Comitato che saranno impegnati nell’attività di raccolta davanti al Supermercato Carrefour di Cerveteri.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili. Donare dunque pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, latte a lunga conservazione, caffè, prodotti per la colazione quali ad esempio biscotti, merendine e fette biscottate, succhi di frutta, confetture, zucchero e sale”.