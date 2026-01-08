“Musikeria”: Stefano Indino in concerto a Cerveteri a sostegno della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per sabato 10 gennaio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone: ingresso libero con offerta libera a sostegno di Aism. La Consigliera comunale Adele Prosperi: “Stefano un musicista straordinario che mette a disposizione la propria arte per la Ricerca Scientifica, grazie!”. Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Pomeriggio con un grande artista, tra musica e solidarietà”

Un pomeriggio di musica, spettacolo, amicizia e solidarietà. Sabato 10 gennaio alle ore 18:00 un evento imperdibile all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri: Stefano Indino, fisarmonicista apprezzato a livello internazionale, che può vantare collaborazioni con i più grandi cantautori della musica italiana, sarà in concerto con “Musikeria”.

Un evento ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, onlus da più di mezzo secolo impegnata nel finanziare le attività di ricerca sulla sclerosi multipla.

Brani swing, musica folk, le grandi colonne sonore del cinema, il calore e la passione del tango e i classici del ‘900: il Maestro Stefano Indino si esibirà in un vasto e variegato repertorio musicale, accompagnato anche da composizioni proprie e da momenti di pura improvvisazione e “stravaganza musicale”.

A promuovere l’evento, la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, da sempre impegnata nel sensibilizzare su quanto sia importante sostenere la ricerca scientifica e le attività di raccolta fondi.

“Stefano Indino è un musicista straordinario, un artista che nella sua lunga carriera ha collaborato con cantanti amati da tutti, quali Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Nicola Piovani e molti altri – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri – ma soprattutto è una persona dalla generosità straordinaria.

È pertanto un onore poterlo avere in concerto a sostegno di una causa importante, e che personalmente ho estremamente a cuore, come quella di Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che da oltre mezzo secolo finanzia le attività di ricerca scientifica e garantisce assistenza e sostegno alle persone con sclerosi multipla.

Invito pertanto la cittadinanza ad assistere al concerto e a fare una donazione libera all’ingresso: sarà occasione per ascoltare un grande artista e allo stesso tempo fare un gesto di solidarietà davvero importante”.

Sostiene l’iniziativa anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Quello che ci offrirà Stefano Indino sabato al Granarone è un vero e proprio regalo per la nostra città. Un artista che conosciamo bene e che, in più occasioni, si è esibito sui palcoscenici più importanti, sia in ambito televisivo che teatrale, a livello nazionale e internazionale.

Con grande disponibilità, metterà la propria arte e la propria musica al servizio di una causa davvero nobile come il sostegno alla Ricerca Scientifica, che è fondamentale continuare a sostenere con forza e determinazione. Desidero ringraziare Stefano per la generosità e la sensibilità dimostrate, così come la Consigliera comunale Adele Prosperi per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’iniziativa e per l’impegno costante con cui sensibilizza la comunità sui temi della ricerca e del sociale”