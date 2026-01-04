Mercante in Fiera: il 6 gennaio a Piazza della Vita mercatino, street food e un gesto di attenzione per l’Epifania

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, Civitavecchia ospita per la prima volta l’appuntamento con “Mercante in Fiera”, in Piazza della Vita, con mercatino e street food a partire dalle ore 9.30. Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, presso il Teatrino delle Marionette, è prevista anche una distribuzione gratuita di calze a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Civitavecchia, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, per affiancare alla festa un momento concreto di attenzione e vicinanza verso le bambine e i bambini della città.

“È bello che, proprio nel giorno dell’Epifania, Civitavecchia possa accogliere per la prima volta un’iniziativa come Mercante in Fiera, capace di unire socialità e animazione cittadina a un gesto semplice ma significativo”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Maucioni. “Abbiamo voluto affiancare alla giornata di festa anche la distribuzione gratuita delle calze, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, per condividere lo spirito dell’Epifania e portare un sorriso alle bambine e ai bambini della nostra città. Ringrazio la Croce Rossa per la disponibilità e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per il lavoro di coordinamento e l’impegno quotidiano con cui segue le iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli”.

L’Amministrazione comunale invita cittadine e cittadini a partecipare alla giornata, che unisce animazione, commercio e convivialità con un’iniziativa dal forte valore comunitario, rafforzando lo spirito dell’Epifania come momento di condivisione.