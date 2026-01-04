4 Gennaio, 2026
Dalla parte del diritto internazionale, fermiamo subito l’escalation.

dalla parte del diritto internazionale

Riceviamo e pubblichiamo

Condanniamo con forza le violazioni del diritto internazionale e quanto avvenuto in Venezuela. Non possiamo accettare un ordine mondiale basato sulla Guerra e sulla violenza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

Abbiamo sempre condannato il governo di Maduro ma non intendiamo tacere quando questi principi vengono calpestati, principi che sono alla base della nostra Costituzione Repubblicana.

Per questo come Partito Democratico di Roma lunedì 5 alle 17.30 saremo con la CGIL in Piazza Barberini.

No a chi vuole trasformare le relazioni internazionali nel Far West. Si al primato della diplomazia e del diritto.

