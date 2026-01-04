Assunzione a tempo determinato di coadiutori della ASL RM 4; precisazioni

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’avviso per assunzione a tempo determinato presso la Asl Roma 4 di coadiutori il Direttore Generale, dottoressa Rosaria Marino, tende a precisare quando segue:

“Questa è l’ultima dichiarazione della ASL Roma 4 su un tema di cui si è troppo parlato e sparlato. È arrivato il momento di porre fine a polemiche inutili e fuorvianti. Nella ASL come in tutte le Amministrazioni Pubbliche si entra al lavoro solo attraverso concorso pubblico e non a mezzo di selezioni “private”. Questa è la norma e le leggi si applicano sempre, non solo quando fanno comodo. Durante il Covid, ovviamente si è dovuto operare con schemi eccezionali, ma per fortuna è finito quel periodo e si è tornati alla normalità.

Sono stati espletati concorsi pubblici per personale OSS ed amministrativo a cui hanno partecipato o potevano farlo i dipendenti di ACAPO e NUOVA SAIR, e non è certo per colpa della ASL o della Regione se le posizioni acquisite in graduatoria da chi ha concorso non gli consentono di essere assunti dalla ASL Roma 4.

Tuttavia per pura solidarietà ai lavoratori, che durante il Covid tanto hanno dato all’Azienda, la Regione ha autorizzato due procedure per garantire la prosecuzione del lavoro almeno ad una parte di operatori. Il percorso è stato condiviso, in particolare, con gli OSS attraverso numerose riunioni, a cui l’Azienda sta dando puntualmente seguito. In particolare è stata bandita la gara per la gestione sanitaria del penitenziario che sarà aggiudicata entro il 20 gennaio.

Deve essere precisato relativamente all’anzianità di servizio del personale ACAPO e NUOVA SAIR in forza in ASL, che solo il 40% è stato assunto prima del 2023, perché tutti gli altri, il 60% sono stati assunti nel 2024.

Infine mi rammarico per lo sciacallaggio operato da alcune persone sui social, nei confronti dei vincitori dell’avviso per amministrativi, bollati come raccomandati pur avendo ottenuto per merito la loro posizione, perché il merito esiste e nella ASL Roma 4 si applica. Tutti dovrebbero esserne compiaciuti, anche quando ciò può essere scomodo.

Al solo scopo di dirimere eventuali questioni ancora poco chiare se sarà richiesto, una delegazione di soli lavoratori di ACAPO e NUOVA SAIR potrà essere ricevuta dalla direzione aziendale della ASL il giorno 8 alle ore 14,30”.