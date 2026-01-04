5 Gennaio, 2026
LAZIO; D'AMATO: SU LISTE DI ATTESA ROCCA DICE IL FALSO, AUMENTANO LE DISEGUAGLIANZE.

Riceviamo e pubblichiamo

“Rocca sulla revisione degli ambiti di garanzia territoriale per le liste di attesa continua a dichiarare cose non vere, dicendo che avrebbe ereditato la decisione di offrire prestazioni sull’intera Regione dalla giunta precedente. Falso. Basta vedere gli atti ufficiali presenti nel Bollettino regionale n. 93 del 19.11.2019 per scoprire che non è come dice il presidente Rocca: delle due l’una, o è male informato o mente. La realtà è che vengono cancellati di fatto i distretti e si creano le macroaree, che porteranno così ad offrire prestazioni a lunghe distanze, costringendo molti cittadini a rifiutare, spingendoli verso il privato. Il Lazio negli ultimi due anni è la Regione con la più alta spesa pro capite privata per le famiglie”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

