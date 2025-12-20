Celebrazione S. Messa in suffragio dei Combattenti Braccianesi.

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta oggi, 19 dicembre 2025, la Santa Messa in suffragio dei combattenti braccianesi caduti nella I e II Guerra Mondiale, voluta dai soci del Sacrario Combattenti di Bracciano, presieduto dal colonnello in congedo Massimo Mondini.

La funzione si è svolta presso la Chiesa di San Sebastiano, presso l’ospedale vecchio, officiata dal Parroco di Bracciano, Reverendo Don Francisco de Macedo e alla quale hanno partecipato le Associazioni d’Arma con i loro Labari, Presidenti e soci e una cospicua presenza dei soci del Centro Anziani Diurno, presieduto da Vincenzo Puca.

La toccante cerimonia è stata introdotta dal presidente Mondini, il quale ha collegato la recente scomparsa del generale Luigi Flamini – ultimo combattente braccianese della II Guerra Mondiale – al primo caduto della città, il sergente maggiore pilota, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Agostino Fausti, chiudendo idealmente una parentesi storica.

Proprio la scomparsa dell’ultimo combattente ha dato seguito allo scritto lasciato dall’ex presidente del Sacrario, il dottor Enzo Panunzi, che esprimeva il desiderio di questa celebrazione. Sono stati ricordati inoltre gli altri presidenti del Sacrario: il commendatore Giuseppe Mondini, fondatore, e l’avvocato Sante Bergodi.