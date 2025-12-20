20 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Celebrazione S. Messa in suffragio dei Combattenti Braccianesi.

0
98
messa in onore dei deceduti braccianesi

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta oggi, 19 dicembre 2025, la Santa Messa in suffragio dei combattenti braccianesi caduti nella I e II Guerra Mondiale, voluta dai soci del Sacrario Combattenti di Bracciano, presieduto dal colonnello in congedo Massimo Mondini.
La funzione si è svolta presso la Chiesa di San Sebastiano, presso l’ospedale vecchio, officiata dal Parroco di Bracciano, Reverendo Don Francisco de Macedo e alla quale hanno partecipato le Associazioni d’Arma con i loro Labari, Presidenti e soci e una cospicua presenza dei soci del Centro Anziani Diurno, presieduto da Vincenzo Puca.
La toccante cerimonia è stata introdotta dal presidente Mondini, il quale ha collegato la recente scomparsa del generale Luigi Flamini – ultimo combattente braccianese della II Guerra Mondiale – al primo caduto della città, il sergente maggiore pilota, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Agostino Fausti, chiudendo idealmente una parentesi storica.
Proprio la scomparsa dell’ultimo combattente ha dato seguito allo scritto lasciato dall’ex presidente del Sacrario, il dottor Enzo Panunzi, che esprimeva il desiderio di questa celebrazione. Sono stati ricordati inoltre gli altri presidenti del Sacrario: il commendatore Giuseppe Mondini, fondatore, e l’avvocato Sante Bergodi.
Articolo precedente
Concerto nella chiesa di Vigna di Valle: musica, ragazzi e spirito natalizio
Articolo successivo
“Aborto e diritti: una richiesta di chiarezza politica”

Ultimi articoli

Scuola

LA CUCINA CHE INCLUDE GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO REALIZZANO IL CALENDARIO 2026

Sanità

Sanità: PD Cerveteri e Ladispoli, prevedere posto primo intervento nella nuova Casa di Comunità

Politica

“Aborto e diritti: una richiesta di chiarezza politica”

Eventi

Concerto nella chiesa di Vigna di Valle: musica, ragazzi e spirito natalizio

Cultura

21 dicembre 2025 – solstizio di inverno

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it