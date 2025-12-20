20 Dicembre, 2025
Concerto nella chiesa di Vigna di Valle: musica, ragazzi e spirito natalizio

Nella sera di venerdì 19 dicembre nella chiesa di Vigna di Valle si è svolto un concerto di Natale tenuto da cori che gravitano nell’ambito parrocchiale. Erano presenti il coro “ContoCanto” diretto dalla maestra Francesca Reboa che da quest’anno tiene, nei locali dell’oratorio, le lezioni di musica e canto della scuola Novarmonia.

Si sono esibiti, inoltre il coro dei bambini del catechismo diretti dal parroco Don Enzo Prato e dalla catechista Michela Paoloni, coadiuvati nella preparazione dalle altre catechiste Piera Mannu e Alice Fornario.

Il coro parrocchiale, diretto dal Maestro Gino Ferranti e Roberta Pomponi è stato supportato dai trombettisti Francesco Aliano dell’accademia Santa Cecilia ed Eleonora Teodori, seguiti dal Flauto traverso di Veronica Teodori (le sorelle Teodori suonano nella banda di Oriolo Romano) e dalla chitarra e basso di Aurora Bottega e Luna Costanzo.

La rassegna si svolge a conclusione della prima parte dell’anno catechistico con lo scopo di vivere a pieno lo spirito del Natale e ricordare la sua vera essenza: la nascita di Gesù. La presenza e l’innocenza dei bambini ha richiamato  familiari e amici che hanno assistito e apprezzato l’evento sentendosi più vicini al Natale cristiano. La musica di quella serata  può raggiungere i cuori della gente nella luce del Natale. 

I concerti del coro giovanile ControCanto, iniziati il 21 novembre scorso e che termineranno con il consueto appuntamento in favore di Make.A.Wish martedì 23 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Charles De Foucauld.

Il coro, composto da giovanissimi tra i 13 e 20 anni, ha un repertorio che spazia dai classici della musica rinascimentale fino ai più complessi brani pop a cappella. 

Ieri sera 19 dicembre ha avuto l’onore di partecipare alla festa parrocchiale nella Chiesa di Vigna di Valle eseguendo spiritual, brani della tradizione natalizia e “Somebody to love” dei Queen, un canto di amore e libertà. 

Grazie all’invito del parroco Don Enzo Prato l’intervento del coro ha arricchito una serata in cui i protagonisti, i bambini del catechismo, hanno dato prova del loro impegno e dell’unione che regna fra loro e coro parrocchiale, adiuvato anche da una piccola orchestra di fiati”.

L’agone nuovo, presente all’iniziativa si complimenta con il Parroco Don Enzo, per la vicinanza dimostrata e per il grande lavoro svolto, aggregando tanti ragazzi e adulti.

Giovanni Furgiuele Redazione L’agone

21 dicembre 2025 – solstizio di inverno
Celebrazione S. Messa in suffragio dei Combattenti Braccianesi.

