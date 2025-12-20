20 Dicembre, 2025
“Aborto e diritti: una richiesta di chiarezza politica”

Riceviamo e pubblichiamo

 

Il 17 dicembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione a sostegno dell’accesso a un aborto sicuro e legale; su questo atto le destre europee, compresa quella italiana, hanno votato contro.

Il 18 dicembre la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto pubblicamente conto al Governo e a Giorgia Meloni di quella scelta.

Riteniamo utile porre la stessa domanda anche sul piano locale e regionale, partendo dal presupposto che le rappresentanti del territorio possano avere una posizione diversa da quella espressa a livello europeo.

Per questo chiediamo alla Consigliera comunale Simona Galizia e alla Consigliera regionale Emanuela Mari di chiarire pubblicamente la loro posizione.

Su diritti fondamentali come questi non sono utili silenzi o ambiguità. Il Partito Democratico continuerà a sostenere politiche che mettano al centro la sanità pubblica, la libertà di scelta e i diritti delle donne, chiedendo a tutte e tutti di assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie posizioni.

Partito Democratico di Civitavecchia

 

