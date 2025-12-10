11 Dicembre, 2025
SUCCESSO PER LO STAND DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO ALLA FESTA DELL’OLIO

Riceviamo e pubblichiamo

Si svolge ogni anno a dicembre nel centro storico di Cerveteri in concomitanza con la Solennità dell’Immacolata: è la Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, manifestazione che celebra il legame profondo fra la città, le tradizioni e l’identità del territorio, attirando turisti e famiglie dal litorale e dalle aree vicine. Un evento che ha visto anche in questa Edizione la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.

“Da sempre, nella nostra scuola, puntiamo ad alternare la didattica in aula all’esperienza “sul campo”. – hanno sottolineato i Docenti di Accoglienza turistica Prof. Renato D’Aloia e Prof.ssa Carmen Piccolo, che hanno accompagnato i loro allievi – L’olio extravergine d’oliva rappresenta non solo uno dei prodotti di punta dell’economia ceretana, ma anche il simbolo di un’agricoltura sostenibile legata alla storia del territorio.

I nostri studenti hanno partecipato all’iniziativa sia con show-cooking coordinati dal Prof. Marco Erra e dal Prof. Domenico Falzarano, sia nell’accoglienza del pubblico e nella spiegazione dei siti di maggior interesse culturale, come Palazzo Ruspoli. Moltissime le persone che si sono avvicinate allo stand dell’Istituto Alberghiero, attirate dalla presenza dei nostri allievi impegnati nelle diverse preparazioni.

Viva soddisfazione è stata espressa anche dai visitatori del Museo Archeologico. Ringraziamo tutti i partecipanti ma, in modo particolare, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi che ha visitato il nostro stand e sostenuto la partecipazione dell’Istituto Alberghiero all’evento. Un grazie anche a Giuliana Mariani, organizzatrice e portavoce del Movimento Agricola 3.0. Un’esperienza sicuramente da ripetere”.

