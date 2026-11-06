PASSI D’AUTUNNO A MONTERANO

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Domenica 8 novembre 2026, ritrovo piazza Tubingen, ore 8,00
Un viaggio nel cuore della Riserva Naturale Monterano, alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del nostro territorio.
Partiremo da Canale Monterano, Piazza Tubingen, e, seguendo i sentieri immersi nei colori dell’autunno, ci inoltreremo nella natura fino a raggiungere il Borgo dell’Antica Monterano.
Cammineremo tra boschi, corsi d’acqua e antiche tracce del passato, andando alla ricerca degli angoli più nascosti di questo luogo straordinario.
Durante il percorso incontreremo la Zolfatara, risaliremo verso l’antico borgo, ne esploreremo le rovine e raggiungeremo il fiume Mignone, lasciandoci accompagnare da una storia che attraversa millenni.
Dalle testimonianze della civiltà etrusca al Medioevo, dallo splendore barocco della famiglia Altieri fino all’intervento di Gian Lorenzo Bernini, Monterano è un luogo in cui la storia vive ancora tra le pietre, i sentieri e la natura.
Scopriremo la Chiesa e il Convento di San Bonaventura, la Fontana Ottagonale e la celebre Fontana del Leone, testimonianze di una straordinaria stagione artistica.
UN TREKKING D’AUTUNNO
Una giornata da vivere passo dopo passo, tra natura, storia, cultura e degustazioni, alla scoperta di un patrimonio straordinario che appartiene al nostro territorio.
DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
Al termine della nostra escursione ci concederemo un momento di convivialità e di riscoperta dei sapori autentici del territorio, con una degustazione di prodotti tipici locali:
Miele
Olio locale
Formaggio
Pane
Un’occasione per condividere il piacere dello stare insieme e valorizzare le eccellenze della nostra tradizione, in un’atmosfera di festa, amicizia e appartenenza.
APS ANTICA CONTRADA STIGLIANO vi invita a camminare insieme alla scoperta dell’Antica Monterano, per vivere una giornata di bellezza, storia e sapori del nostro territorio.
CARATTERISTICHE ESCURSIONE
Difficoltà: T/E
Dislivello: circa 350 m
Lunghezza: 8 km circa
Durata: 5 ore circa