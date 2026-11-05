Ladispoli: Crescenzo Paliotta, Giovanna Botteri e Nicola Lagioia in libreria

Comunicato stampa
– Sabato 7 novembre alle 18.00 Crescenzo Paliotta presenta la nuova edizione di LADISPOLI E I LUOGHI DEL CINEMA. Un viaggio immaginario tra il 1937 e il 2016, Altredizioni;
In dialogo con Francesca Di Girolamo e Claudio Siniscalchi
– Domenica 8 novembre alle 18.30 Giovanna Botteri presenta SOFFIANO NEL VENTO. Donne che non si arrendono, Solferino editore;
In dialogo con Eugenio Murrali
– Martedì 10 novembre alle 18.00 Nicola Lagioia presenta SANTA BARBARA, Einaudi editore;
In dialogo con Michela Monferrini
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.