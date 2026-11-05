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Ladispoli: Crescenzo Paliotta, Giovanna Botteri e Nicola Lagioia in libreria

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Presentazione Ladispoli

Comunicato stampa

Sabato 7 novembre alle 18.00 Crescenzo Paliotta  presenta la nuova edizione di LADISPOLI E I LUOGHI DEL CINEMA. Un viaggio immaginario tra il 1937 e il 2016, Altredizioni;

In dialogo con Francesca Di Girolamo e Claudio Siniscalchi

– Domenica 8 novembre alle 18.30 Giovanna Botteri  presenta SOFFIANO NEL VENTO. Donne che non si arrendono, Solferino editore;

In dialogo con Eugenio Murrali

Martedì 10 novembre alle 18.00 Nicola Lagioia  presenta SANTA BARBARA, Einaudi editore;

In dialogo con Michela Monferrini

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

 

               

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