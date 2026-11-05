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5 Novembre, 2026
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Regione Lazio, nasce l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio. Maselli: «L’obiettivo è l’integrazione socio-lavorativa»

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Comunicato stampa

La Giunta della Regione Lazio, su proposta dall’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona Massimiliano Maselli, ha approvato una delibera per istituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Tale provvedimento sarà finanziato con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro, derivanti dal progetto FAMI “O.A.S.I. Lazio”, non comportando oneri sul bilancio regionale.

«Con l’istituzione di tale osservatorio sarà possibile supportare la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e la governance delle politiche regionali in materia di immigrazione e integrazione. Il tutto grazie a funzioni di monitoraggio demografico e occupazionale, all’analisi dell’accesso ai servizi e della condizione abitativa dei migranti, alla realizzazione di report e focus tematici, nonché all’apertura di uno spazio digitale dedicato sul sito istituzionale della Regione Lazio per la pubblicazione e la diffusione dei report. L’obiettivo principale è l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini provenienti da Paesi terzi» dichiara l’assessore Maselli.

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