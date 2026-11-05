Vino e olio, il Lazio conquista i massimi riconoscimenti del Gambero Rosso: 11 Tre Bicchieri e 13 Tre Foglie

Comunicato stampa

Raffa (ARSIAL): «Abbiamo costruito un nuovo racconto del Lazio, capace di superare vecchi stereotipi e restituire alle nostre produzioni il valore e la visibilità che meritano».

Undici vini premiati con i Tre Bicchieri e tredici oli extravergine insigniti delle Tre Foglie. Il Lazio conquista i massimi riconoscimenti assegnati dalle guide del Gambero Rosso, confermando la crescita qualitativa delle proprie produzioni vitivinicole e olivicole e il ruolo sempre più significativo della regione nel panorama enogastronomico nazionale.

I riconoscimenti, attribuiti rispettivamente dalla Guida Vini d’Italia 2027 e dalla guida I Migliori Oli d’Italia 2026/2027, premiano il lavoro delle imprese e la capacità di valorizzare un patrimonio di vitigni, cultivar autoctone e tradizioni produttive profondamente legate ai territori. Un percorso di crescita al quale il Gambero Rosso ha dedicato anche due recenti approfondimenti, sottolineando la qualità e la crescente riconoscibilità delle produzioni regionali.

«Questi importanti riconoscimenti – dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio Giancarlo Righini – rappresentano un motivo di grande soddisfazione per tutto il sistema agricolo del Lazio e testimoniano la qualità raggiunta dalle nostre produzioni grazie all’impegno, alla professionalità e agli investimenti delle imprese. Il vino e l’olio costituiscono due filiere strategiche per la nostra economia e per la valorizzazione delle identità territoriali. Come Regione continueremo a sostenere questo percorso di crescita, investendo sulla qualità, sull’innovazione e sulla competitività delle aziende, affinché le nostre eccellenze possano affermarsi sempre di più sui mercati nazionali e internazionali».

«Il Lazio – è il commento di Massimiliano Raffa, presidente di ARSIAL – non è più una promessa dell’enogastronomia italiana, ma una realtà capace di competere ai massimi livelli. Questi riconoscimenti, che si aggiungono a quelli già ottenuti nella guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier, raccontano molto più della qualità di un vino o di un olio: raccontano imprese che hanno investito, produttori che hanno creduto nel valore delle nostre varietà autoctone e territori che hanno saputo trasformare la propria identità in un punto di forza. A questo successo ha contribuito anche il lavoro delle istituzioni regionali, che hanno scommesso sulle filiere del vino e dell’olio puntando sulla ricerca, sull’innovazione, sulla riscoperta degli autoctoni e su una strategia di promozione sempre più strutturata, in Italia e all’estero».

«Abbiamo costruito – precisa Raffa – un nuovo racconto del Lazio, capace di superare vecchi stereotipi e restituire alle nostre produzioni il valore e la visibilità che meritano. Un racconto che mette insieme qualità, territori, cultura e capacità imprenditoriale, contribuendo a rafforzare l’identità del nostro sistema agroalimentare. Come Regione Lazio, insieme ad Arsial, vogliamo continuare su questa strada, perché la vera sfida non è soltanto produrre eccellenza, ma fare in modo che questa qualità generi valore, reddito e nuove opportunità per imprese e territori».

Sul fronte vitivinicolo, gli undici Tre Bicchieri confermano il percorso di crescita del vino laziale, sempre più apprezzato per la capacità di esprimere le caratteristiche dei territori di origine. Dal Cesanese al Bellone, dalla Malvasia Puntinata alle denominazioni storiche come il Frascati, i vini premiati restituiscono la varietà di un patrimonio che comprende 3 DOCG, 27 DOC e 6 IGT. Dai suoli vulcanici dei Castelli Romani alle colline della Tuscia, fino all’Agro Pontino, emerge una vitivinicoltura nella quale tradizione, ricerca e innovazione contribuiscono alla riconoscibilità delle produzioni.

Altrettanto significativo il risultato del comparto olivicolo, con tredici extravergine premiati con le Tre Foglie. Dalla Tuscia alla Sabina, fino alle Colline Pontine, gli oli selezionati esprimono la ricchezza di un patrimonio olivicolo caratterizzato da cultivar autoctone come Caninese, Carboncella, Salviana e Itrana. Una biodiversità che trova riconoscimento anche nelle quattro denominazioni DOP dell’olio extravergine e nell’IGP Olio di Roma, espressione di territori, tradizioni e competenze produttive.

I risultati ottenuti dai due comparti evidenziano il valore di un sistema produttivo nel quale la qualità si accompagna alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione delle specificità territoriali. Un patrimonio che rappresenta non soltanto un elemento identitario, ma anche una risorsa economica e un’opportunità di sviluppo per le comunità locali.

In questo percorso, Regione Lazio e ARSIAL affiancano le aziende attraverso attività di ricerca, innovazione e promozione e iniziative di valorizzazione delle produzioni, anche attraverso la partecipazione ai maggiori eventi internazionali di settore, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle filiere e favorire nuove opportunità di crescita sui mercati.

LE ETICHETTE PREMIATE

Gli 11 vini del Lazio premiati con i Tre Bicchieri

Sergio Mottura – Chardonnay Metodo Classico Brut Nature 2016

Tenuta di Fiorano – Fiorano Bianco 2024

Villa Simone – Frascati Superiore DOCG Riserva Vigneto Filonardi 2024

Campolavico – Lazio Cesanese Tefra 2025

Emiliano Fini – Lazio Malvasia Puntinata Lavente 2024

Famiglia Cotarella – Montiano 2023

Damiano Ciolli – Olevano Romano DOC Cesanese Silene 2024

Casale del Giglio – Radix Bellone 2022

Poggio Le Volpi – Roma DOC Rosso Classico Riserva 2023

Merumalia – Roma DOC Rosso Riserva Vetus

Tenimenti Leone – Vulc Num Bellone 2025

I 13 oli extravergine del Lazio premiati con le Tre Foglie

Agresti 1902 – Colline Pontine DOP Monocultivar Itrana

Battaglini – Frantoio Antica Tuscia Bio

Cetrone – Colline Pontine DOP Monocultivar Itrana

De Parri – Cerrosughero – Selezione Oro Bio

DueNoveSei – Rosalena

Marcoaldi – Sabina DOP

Orsini – Colline Pontine DOP Monocultivar Itrana Bio

Quattrociocchi – Olivastro Monocultivar Itrana Bio

Santinelli – Heros Monocultivar Frantoio

Silvae – Iter Monocultivar Itrana

Silvi Sabina Sapori – Monocultivar Salviana

Tiberi – Aurum Bio

Zenobio – Fruttato Verde Colline Pontine DOP Monocultivar Itrana Bio

Per contatti

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Presidenza – Area Promozione e Comunicazione

Giuseppe Mammetti: g.mammetti@arsial.it

Micaela Farina: m.farina@arsial.it