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MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “ANAS, FINO AL 13 NOVEMBRE SFALCIO RAMPE SVINCOLO VIA FLAMINIA E VIA TIBERINA”

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Torquati

Comunicato stampa

“Come comunicato da Anas, da oggi e fino al 13 novembre, sono in corso gli interventi di sfalcio della vegetazione ai margini delle rampe dello svincolo tra via Flaminia e Via Tiberina. In particolare, i lavori riguardano la potatura del verde cresciuto in corrispondenza dei margini laterali delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo al km 13+600 di via Flaminia con via Tiberina, e si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 con restringimento di carreggiata.

Ringraziamo Anas per proseguire in questi mesi negli interventi di sfalcio riguardanti la via Flaminia richiesti dal Municipio prima dell’estate, indispensabili per garantire una maggiore visibilità e dunque maggior sicurezza stradale. Rinnoviamo al tempo stesso la proposta di valutare la possibilità di estirpare in modo definitivo le piante di ailanto, specie infestante che cresce in modo incontrollato costringendo a interventi onerosi che richiedono grande assiduità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi

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