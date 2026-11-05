«Arbitro. Dal fischietto al VAR»: il 6 novembre su Rai 2 il documentario dedicato al mondo arbitrale

Comunicato stampa

Alle ore 23:30, in seconda serata, il film scritto e diretto da Maurizio Pizzuto, prodotto da Comunikapp in collaborazione con Rai Documentari e realizzato con il prezioso contributo dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri. Un viaggio di 53 minuti nella storia dell’arbitraggio italiano, con la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli.

Un fischio dura un istante. Dietro quella decisione ci sono anni di preparazione, allenamenti, studio del regolamento e passione. A raccontare questo impegno è «Arbitro. Dal fischietto al VAR», il documentario scritto e diretto da Maurizio Pizzuto, in onda venerdì 6 novembre 2026, alle ore 23:30 su Rai 2, in seconda serata.

Prodotto da Comunikapp in collaborazione con Rai Documentari, e realizzato con il prezioso contributo dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri, il film propone al pubblico un percorso nella storia e nel presente dell’arbitraggio italiano, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la responsabilità che accompagna ogni gara. La voce narrante di Vincenzo Bocciarelli guida un racconto che intreccia testimonianze, immagini delle Teche Rai e riprese dedicate alla preparazione e alla vita degli arbitri.

Tra le testimonianze, quelle del neo presidente dell’AIA Francesco Massini, del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Daniele Orsato e del direttore tecnico Domenico Messina. Le loro voci contribuiscono a raccontare il lavoro del movimento arbitrale, il valore della formazione e le sfide che accompagnano l’evoluzione del calcio.

Il viaggio prende avvio da Concetto Lo Bello, figura simbolo della storia del calcio italiano. Attraverso i ricordi e le testimonianze di Rosario Lo Bello, Paolo Casarin e Francesco “Ciccio” Cordova, il documentario restituisce il ritratto di un’epoca e delle qualità che hanno segnato il ruolo arbitrale. Tra i protagonisti anche Salvatore Lombardo, già arbitro di Serie A e B e presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, la cui esperienza unisce il percorso sul terreno di gioco alla guida dell’Associazione. Le immagini di repertorio di Pierluigi Collina accompagnano il racconto dell’evoluzione della figura dell’arbitro e della sua autorevolezza.

Dalla memoria al lavoro quotidiano, il film porta l’attenzione su ciò che precede ogni partita: la preparazione atletica e tecnica, la concentrazione, il confronto e la capacità di comunicare. Un impegno che trova nelle Sezioni e sui campi di allenamento luoghi fondamentali di crescita, condivisione e formazione.

Il documentario affronta inoltre il tema del VAR e della tecnologia, riflettendo sui cambiamenti introdotti nell’arbitraggio e sul rapporto tra gli strumenti a disposizione e la responsabilità di chi è chiamato a decidere.

Il racconto affronta anche il contributo delle donne nell’arbitraggio, attraverso i percorsi di Luana Ercolessi, Maria Sole Ferrieri Caputi e Giulia Tempestilli. Storie di determinazione e preparazione che testimoniano la crescita del movimento e offrono un riferimento alle nuove generazioni.

Nel finale, la storia di Michele Croce, arbitro in carrozzina, esprime la forza di una passione capace di superare gli ostacoli e dare concretezza ai valori della partecipazione e dell’inclusione sportiva.

Le musiche originali sono firmate da Angelo De Luca e Bernardo La Fonte, mentre il brano «Arbitro» di Ugo Mazzei richiama la memoria di Concetto Lo Bello. La produzione esecutiva è affidata a Domenico Carillo; Fabrizio Barraco cura la fotografia e il montaggio.

Per gli associati AIA, gli appassionati e tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo arbitrale, un appuntamento che invita a guardare oltre il momento della decisione, per scoprire il percorso umano e sportivo di chi scende in campo al servizio del gioco.

L’appuntamento è venerdì 6 novembre 2026, alle ore 23:30, su Rai 2.