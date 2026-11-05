Ladispoli, approvato il regolamento regionale sugli impianti termici. Fusco, Cna: “Un passo in avanti per le imprese e per la sicurezza dei cittadini”

Comunicato stampa

“Si tratta di un provvedimento atteso e importante, non solo per tutta la categoria ma anche per la sicurezza dei cittadini”. Il presidente della sede della Cna di Ladispoli, Giuseppe Fusco, plaude all’approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento regionale in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.

Viene così recepita la normativa della Regione Lazio che disciplina e uniforma i controlli e le ispezioni sull’efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. “Il via libera del consiglio comunale – dice Fusco – mette le imprese del settore termoidraulico di lavorare in condizioni migliori nello svolgimento di un’attività fondamentale sul fronte della sicurezza e del corretto funzionamento degli impianti. È dunque un provvedimento che la Cna accoglie con favore”.

Adesso è il momento di mettere in pratica quanto stabilito dal regolamento, “cosa che auspichiamo avvenga in tempi rapidi, in modo che le imprese possano lavorare il prima possibile in un contesto di regole certe e che i cittadini, a loro volta, siano nelle condizioni di adempiere correttamente ai propri obblighi. La Cna di Viterbo e Civitavecchia – conclude Fusco – come sempre è a disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale, nell’interesse delle imprese e dei cittadini”.