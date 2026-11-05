Torna “Affari su ruote” con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli

Comunicato stampa

_L’appuntamento è per sabato 14 novembre dalle ore 08:00 nell’area parcheggio di via Firenze. Il Gruppo di Fare Ambiente Ladispoli: “Non un semplice mercato, ma la promozione del valore del riuso di ciò che abbiamo in casa”_

Vendere o barattare oggetti ancora in buono stato ma non più utilizzati non è mai stato così facile. A Ladispoli, il gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente torna con un’iniziativa storica, che per tanti anni ha rappresentato un eccellente punto di incontro per i cittadini: sabato 14 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 torna “Affari su ruote”. L’appuntamento è nell’area parcheggio di Via Firenze a Ladispoli, dove si svolge il mercato settimanale.

Partecipare è semplice: scegli gli oggetti che non usi più ma che possono avere una nuova vita e utilità, parcheggia la tua auto negli spazi indicati e apri il “tuo stand”. Un modo ecologico e sostenibile di fare acquisti, un sospiro di sollievo per il pianeta, troppo spesso indirizzato a buttare ciò che in realtà può essere ancora utile ad altre persone.

Per informazioni e iscrizioni, inviare un messaggio whatsapp al numero 3911191668 oppure una e-mail a ladispolifareambiente@gmail.com

“Quella di ‘Affari su ruote’ è un’iniziativa che abbiamo proposto per molti anni e che riscosse un ampio gradimento tra la cittadinanza – dichiara il Gruppo delle Guardie di Fare Ambiente Ladispoli – fu la pandemia e l’obbligo dei distanziamenti sostanzialmente ad interromperla. In questi anni, abbiamo comunque continuato a mantenere viva l’arte del recupero e del riuso: basti pensare al progetto ‘Tu me lo doni, io lo regalo’ che conduciamo all’interno della nostra sede. Questo non è un semplice o banale ‘mercatino’, ma molto di più: perché dietro alla vendita o allo scambio di un oggetto o di un bene, c’è il valore del recupero e del riuso delle cose che abbiamo in casa, che magari abbiamo acquistato e troppo frettolosamente lasciato in un angolo”.

“Potete portare ciò che volete – aggiungono – oggettistica, libri, vestiti, utensili: insomma, tutto ciò che pensate possa essere ancora utile a qualcuno, che possa avere ancora un’utilità, purché chiaramente in buono stato. L’unica accortezza che vi chiediamo, oltre al buono stato di ciò che porterete, quella di prenotare il posto per la vostra auto, in modo tale da poter disporre correttamente e al meglio le varie postazioni. Vi aspettiamo per fare insieme dei veri ‘Affari su ruote’”.