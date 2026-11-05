I complimenti dell’Amministrazione ad Aldo Pantaleoni, nello staff della Nazionale statunitense di nuoto artistico di Civitavecchia

Comunicato stampa

Civitavecchia, 5 novembre 2026 — L’Amministrazione comunale si congratula con il tecnico civitavecchiese Aldo Pantaleoni, entrato nello staff della Senior National Team di USA Artistic Swimming con il ruolo di Acrobatics Coach, in vista dei Giochi olimpici di Los Angeles 2028.

Pantaleoni lavora da oltre dodici anni nel settore, con società, federazioni e nazionali in Italia, Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe, ed è consulente di World Aquatics per l’acrobatica. Il suo percorso è nato nella ginnastica artistica e, a Civitavecchia, alla Gin Civitavecchia, società con cui ha condiviso il cammino che ha portato la squadra fino alla Serie A1.

“Ad Aldo Pantaleoni vanno i complimenti miei personali e di tutta l’Amministrazione”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene. “Un tecnico cresciuto qui entra nello staff di una Nazionale che fra meno di due anni si giocherà i Giochi in casa propria. È una soddisfazione sua, per il suo straordinario percorso di atleta e coach e dice qualcosa anche di questa città, perché un percorso così non nasce dal nulla: nasce in una palestra, in anni di lavoro quotidiano, e nel caso di Aldo nasce alla Gin Civitavecchia, una società che ha portato la ginnastica civitavecchiese alla ribalta nazionale e oltre e che continua a formare atleti e tecnici. Quando si parla di sport si guardano quasi sempre i risultati. Vale la pena guardare ogni tanto anche a chi quei risultati li costruisce, e alle società che tengono aperte le palestre tutti i pomeriggi dell’anno, spesso con risorse limitate. Ad Aldo auguriamo buon lavoro, e gli chiediamo di tornare a trovarci.”

“Il passaggio dalla ginnastica artistica all’acrobatica applicata al nuoto artistico richiede competenze molto specifiche”, dichiara il delegato allo Sport Patrizio Pacifico. “Che una federazione come quella statunitense scelga un tecnico italiano, civitavecchiese, per il proprio settore acrobatico, e lo faccia in vista di un’Olimpiade in casa, dice quanto sia alta la professionalità di Aldo e solida la scuola in cui si è formato. È anche la conferma che il lavoro quotidiano delle società sportive del territorio produce professionalità riconosciute ben oltre i confini nazionali. A nome dell’Amministrazione e di tutto il movimento sportivo cittadino gli auguro il meglio per questa esperienza.”