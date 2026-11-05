MAREA — 10 ANNI DI NON UNA DI MENO IN MOSTRA AL CSOA FORTE PRENESTINO

Comunicato stampa
Dieci anni di lotte, rabbia transfemminista, sorellanza e desiderio di rivoluzione.
Dieci anni di piazze, corpi in rivolta, grida altissime e feroci e pratiche collettive.
Dieci anni di lotta, sorrisi complici, gioia, piazze piene delle nostre mani che si stringono.
A dieci anni dalla nascita di Non Una Di Meno, ci ritroviamo al Forte Prenestino con una mostra che attraversa la nostra storia: immagini, memorie e tracce di un movimento che continua a lottare contro la violenza patriarcale.
Perché la memoria è uno strumento di lotta.
Perché le nostre storie sono collettive.
Per continuare ad immaginare insieme.
10 ANNI DI LOTTA!
CSOA Forte Prenestino
Date e Orari
8 novembre 2026
Inaugurazione ore 17:00
12, 13 e 14 novembre 2026
Apertura mostra ore 17:00
15 novembre 2026
Mostra visitabile per tutta la giornata.
Accessibilità: L’accesso principale alla mostra si trova dopo l’entrata, sulla sinistra, ed è raggiungibile attraverso una scala non accessibile a persone con mobilità ridotta.
Per consentire a tutt3 di visitare la mostra, è possibile richiedere all’ingresso l’accesso agli spazi tramite una rampa.
Ci vediamo al Forte