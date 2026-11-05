GIORNATA NAZIONALE DEGLI ABITI STORICI – PARTECIPA CON LA TUO PRO LOCO

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Il Ministero del Turismo lancia la seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici e invita Comuni, borghi, musei, Pro Loco e associazioni di tutta Italia a partecipare al nuovo Calendario Unico Nazionale “L’Italia vestita di storia”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’abito storico come espressione dell’identità e del patrimonio culturale dei territori, promuovendo tradizioni sartoriali, tessuti, ricami, riti e antichi mestieri. Un progetto che punta a trasformare la Giornata Nazionale in una festa diffusa, coinvolgendo le comunità locali e i visitatori nella scoperta e nella trasmissione delle tradizioni.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Possono candidarsi Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Musei civici, Pro Loco con il patrocinio del Comune e associazioni di rievocazione storica e culturale con sede in Italia.

COME PARTECIPARE?

Le iniziative dovranno svolgersi dall’11 novembre all’11 dicembre 2026 e raccontare un abito con documentata storicità locale. Tra le attività proposte: vestizioni pubbliche narrate, sfilate e cortei storici, mostre, laboratori artigianali, botteghe aperte, workshop e attività rivolte alle scuole e ai giovani.

È inoltre possibile organizzare un corteo storico nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026.

I VANTAGGI PER I TERRITORI

Le iniziative selezionate entreranno nel Calendario Unico Nazionale, che sarà pubblicato su italia.it e sui canali ufficiali del Ministero del Turismo e di ENIT S.p.A. Gli aderenti potranno inoltre beneficiare dell’utilizzo del logo ufficiale, di un kit di comunicazione e dello spot istituzionale, oltre alla promozione nazionale e internazionale.

COME CANDIDARSI

Per aderire è necessario compilare il modulo online entro lunedì 9 novembre 2026 al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbI4xbX47WxjPk_4b_DYw-PHBk2KFj3x9XMUvq-Y4P7T-5A/viewform

Il Ministero invita inoltre a inviare fotografie e video in alta risoluzione, corredati da informazioni sulla località, sulla tipologia di abito e sulla sua storia, per arricchire il Catalogo online degli abiti storici e la rubrica social, scrivendo a ufficiostampa@ministeroturismo.gov.it entro il 9 novembre.

Invitiamo le Pro Loco e i territori a cogliere questa opportunità per raccontare e valorizzare la propria storia, contribuendo a promuovere uno dei patrimoni culturali più autentici del nostro Paese.

Fai vestire al tuo territorio la sua storia!

Per maggiori informazioni sugli abiti storici italiani:

https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/abiti-storici