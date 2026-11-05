CIAK, SI GIRA. TELECAMERE ACCESE ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI… COMING SOON… SABATO PROSSIMO ALLE 9:30

Comunicato stampa

C’è fermento tra i corridoi, le cucine e i laboratori dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che, per un giorno, si sono trasformati in un vero set televisivo sotto la guida del celebre conduttore e giornalista Luca Galtieri. Telecamere accese, luci puntate, operatori al lavoro e un volto amatissimo dal grande pubblico degli appassionati di cucina hanno destato la curiosità di studenti e docenti, lasciando intuire che qualcosa di speciale sta per arrivare sullo schermo di Rai 2… Un format che si propone di unire intrattenimento e contenuti educativi, portando la cucina vera – quella fatta dagli studenti di un Alberghiero con studio, tecnica e passione – al centro della narrazione televisiva. Energia, concentrazione ed emozione per un giorno sotto l’occhio delle telecamere. Il vero colpo di scena, però, avrà come cornice un magnifico borgo medievale dell’Umbria, noto non soltanto per la sua storia e per lo splendido paesaggio collinare, ma anche per la presenza di uno straordinario ristorante gourmet, quello di Gianfranco Vissani. Lì, una nuova sfida ha visto protagonisti gli allievi dell’Alberghiero di Ladispoli, guidati dal loro docente di Enogastronomia Prof. Domenico Falzarano: gli studenti, infatti, si sono cimentati con un piatto della tradizione laziale, i cui scarti sono stati poi utilizzati dal notissimo chef per ragionare insieme sul valore dell’antispreco in cucina, tema sempre più centrale nel presente e nel futuro della ristorazione. Un appuntamento che promette di sorprendere, emozionare e far riflettere, dimostrando che anche da “ciò che resta” può nascere qualcosa di straordinario. Stiamo per arrivare: su Rai 2, sabato alle 9:30…