Traffico aereo, Casu (Pd): governo e autorità sicurezza chiariscano rapidamente quanto sta accadendo

Dal profilo Facebook del deputato del PD Andrea CASU

“Gli allarmi bomba su alcuni voli provenienti e diretti in Italia stanno determinando una situazione di forte preoccupazione e disorientamento, con ripercussioni sul traffico aereo in tutta Europa. Chiediamo al governo e alle autorità nazionali competenti per la sicurezza del traffico aereo di fornire rapidamente informazioni e chiarimenti per comprendere la natura di quanto sta accadendo e verificare la tenuta del sistema nazionale di protezione del traffico aereo, sempre più integrato con quello europeo. È una situazione che richiama scenari che speravamo appartenessero al passato e che richiede la massima attenzione. Abbiamo bisogno di risposte tempestive, senza alimentare panico o allarmismi e senza alcuna strumentalizzazione politica. Proprio perché si tratta di una vicenda preoccupante, è necessario circoscriverla rapidamente e fare piena luce su quanto sta accadendo”. Lo dichiara Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico.