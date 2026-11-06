Celebrazione giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Manziana

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Il Comune di Manziana invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, un momento di raccoglimento e condivisione per ricordare il valore della pace, dell’unità nazionale e il sacrificio di quanti hanno servito e difeso il nostro Paese.