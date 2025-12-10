La Fanfara dei Bersaglieri in concerto a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Prestigioso appuntamento in musica con i “fanti piumati” più amati d’Italia sabato 13 dicembre in Piazza Aldo Moro, ingresso gratuito

Marce brillanti, musiche tradizionali e brani tipici natalizi. Il teatro tenda del Campus Etruria, struttura coperta e riscaldata con oltre 300 posti, allestita in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, è pronta ad accogliere un evento straordinario: il concerto della prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti Lalli della Sezione Intercomunale di Cerveteri – Ladispoli. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 18:30.

“La Fanfara dei Bersaglieri è una delle eccellenze di Cerveteri e del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una realtà prestigiosa che in numerosissime occasioni ha rappresentato la città in contesti di rilievo nazionale e internazionale, non ultimo il ‘Belgian-Italian Jazz Festival’ di Bruxelles. Ma, oltre a questo, ha spesso portato gioia, musica e allegria nelle iniziative della nostra tradizione, dalle Feste cittadine alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, richiamando sempre un pubblico numeroso”.

“Questo sabato – prosegue il Sindaco di Cerveteri – avremo l’onore di assistere a un loro concerto integrale, durante il quale si esibiranno in marce brillanti e marce dei Bersaglieri, musiche tradizionali e gli immancabili brani natalizi. A dirigerli sarà il Maestro Luca Lalli: un pomeriggio di grande spettacolo al quale invito tutta la cittadinanza a partecipare.

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore il Presidente della Sezione, Bruno Rinaldi: oltre alla reciproca stima e amicizia, ci lega un solido rapporto istituzionale. È anche grazie al suo impegno se riusciamo a mantenere vivo il legame con le famiglie e gli eredi dei soldati di Cerveteri caduti nei due conflitti mondiali, proseguendo un importante lavoro legato alla memoria dei nostri concittadini”.

“Il concerto della Fanfara dei Bersaglieri sarà solo il primo dei tanti appuntamenti pomeridiani e serali in programma all’interno della tensostruttura di Piazza Aldo Moro – conclude il Sindaco Gubetti – in calendario anche spettacoli teatrali e serate musicali, tutte ad ingresso libero e gratuito.