MUNICIPIO XV, TORQUATI: “PONTE MILVIO, AVVISO PUBBLICO PER SPAZIO POLIFUNZIONALE. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE”

Riceviamo e pubblichiamo

“C’è tempo fino al 27 dicembre per partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione dello spazio polifunzionale situato all’interno dell’area del mercato di Ponte Milvio.

Pubblicato a fine novembre sul sito del Municipio XV, l’avviso di manifestazione di interesse è finalizzato all’acquisizione di idee progettuali per l’uso e la gestione dello spazio polifunzionale municipale di via Riano, per attività gratuite destinate al territorio. Sono escluse dalle attività previste quelle commerciali e le attività che prevedono la somministrazione di cibo e bevande.

Aperto un anno e mezzo fa, lo spazio polifunzionale del Municipio XV rientra nel programma di recupero del Mercato di Ponte Milvio, avviato dal 2021 per la riqualificazione dell’area e la ripresa di questo importante presidio commerciale del quartiere e punto di riferimento per tutto il territorio. La riapertura dei nuovi diciotto box assegnati tramite bando e l’affido dello spazio funzionale, per cui confidiamo di fare presto una grande inaugurazione, garantiranno al mercato di Via Riano di tornare finalmente a regime dopo anni di abbandono.

Le domande di partecipazione, presentate come prescritto nell’Avviso, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2025 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it. Sul sito del Municipio XV tutte le informazioni su come presentare la domanda.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

