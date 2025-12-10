11 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

“CaereMusica” a Cerveteri: venerdì in Sala Ruspoli il ‘Carletti Latini Duo’, arie e romanze da salotto

0
126
Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento alle ore 21:00 in Sala Ruspoli, ingresso gratuito. Da Puccini a Tosti, da Rossini a Webber

Secondo appuntamento a Cerveteri con CaereMusica, il Festival di musica antica, moderna e contemporanea che per tutto il periodo natalizio accompagnerà il pubblico con concerti di grande qualità e spessore artistico.

Venerdì 12 dicembre, ad esibirsi, alle ore 21:00 all’interno dei locali di Sala Ruspoli, il “Carletti Latini Duo – arie e romanze da salotto”, un omaggio voce e pianoforte alle musiche di Puccini, Tosti, Bellini, Rossini, Arien, Gershwin, Beach e Webber.

Ad esibirsi, la Soprano Claudia Carletti e il Maestro Nicoletta Latini al pianoforte. L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 3202632445.

“CaereMusica è una delle rassegne artistiche maggiormente apprezzate all’interno dell’offerta culturale della nostra città e che sempre richiama un pubblico numeroso – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – già nella serata d’esordio con il ‘Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone’ ne abbiamo avuto la conferma, con una Sala Ruspoli gremita di spettatori.

In questo secondo appuntamento, avremo l’onore di poter ospitare due artiste straordinarie come la Soprano Claudia Carletti e il Maestro Nicoletta Latini al pianoforte, due musiciste con una carriera importante, di prestigio, che si sono esibite all’interno di rassegne e teatri di tutta Italia e tutta Europa”.

“I concerti di CaereMusica proseguiranno per tutto il periodo natalizio, fino alla prima metà di gennaio – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – ogni serata un appuntamento diverso ed estremamente ricercato. Con l’occasione, rinnovo i miei complimenti al Professor Mauro Porro, direttore artistico della rassegna, per la qualità del programma proposto anche quest’anno, per una rassegna come CaereMusica che anno dopo anno si ritaglia uno spazio sempre maggiore all’interno della nostra città”.

Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI: “PONTE MILVIO, AVVISO PUBBLICO PER SPAZIO POLIFUNZIONALE. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE”
Articolo successivo
A Cerveteri “Eccellenze dello Sport”: un grande evento per premiare gli atleti della città

Ultimi articoli

Territorio

CARABINIERI DI BRACCIANO: UNA STANZA DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Eventi

TUTTO PRONTO PER L’OPEN NIGHT DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI LADISPOLI

Eventi

Città metropolitana di Roma nel 2026 sarà Capitale Europea dello Spazio

Eventi

A Cerveteri “Eccellenze dello Sport”: un grande evento per premiare gli atleti della città

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “PONTE MILVIO, AVVISO PUBBLICO PER SPAZIO POLIFUNZIONALE. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it