“CaereMusica” a Cerveteri: venerdì in Sala Ruspoli il ‘Carletti Latini Duo’, arie e romanze da salotto

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento alle ore 21:00 in Sala Ruspoli, ingresso gratuito. Da Puccini a Tosti, da Rossini a Webber

Secondo appuntamento a Cerveteri con CaereMusica, il Festival di musica antica, moderna e contemporanea che per tutto il periodo natalizio accompagnerà il pubblico con concerti di grande qualità e spessore artistico.

Venerdì 12 dicembre, ad esibirsi, alle ore 21:00 all’interno dei locali di Sala Ruspoli, il “Carletti Latini Duo – arie e romanze da salotto”, un omaggio voce e pianoforte alle musiche di Puccini, Tosti, Bellini, Rossini, Arien, Gershwin, Beach e Webber.

Ad esibirsi, la Soprano Claudia Carletti e il Maestro Nicoletta Latini al pianoforte. L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 3202632445.

“CaereMusica è una delle rassegne artistiche maggiormente apprezzate all’interno dell’offerta culturale della nostra città e che sempre richiama un pubblico numeroso – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – già nella serata d’esordio con il ‘Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone’ ne abbiamo avuto la conferma, con una Sala Ruspoli gremita di spettatori.

In questo secondo appuntamento, avremo l’onore di poter ospitare due artiste straordinarie come la Soprano Claudia Carletti e il Maestro Nicoletta Latini al pianoforte, due musiciste con una carriera importante, di prestigio, che si sono esibite all’interno di rassegne e teatri di tutta Italia e tutta Europa”.

“I concerti di CaereMusica proseguiranno per tutto il periodo natalizio, fino alla prima metà di gennaio – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – ogni serata un appuntamento diverso ed estremamente ricercato. Con l’occasione, rinnovo i miei complimenti al Professor Mauro Porro, direttore artistico della rassegna, per la qualità del programma proposto anche quest’anno, per una rassegna come CaereMusica che anno dopo anno si ritaglia uno spazio sempre maggiore all’interno della nostra città”.