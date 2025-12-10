A Cerveteri “Eccellenze dello Sport”: un grande evento per premiare gli atleti della città

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento venerdì 19 dicembre alle ore 18:45 all’interno del teatro tenda di Piazza Aldo Moro. Ospiti d’onore l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e il Campione del Mondo Giorgio Minisini

Per il terzo anno consecutivo, Cerveteri premia le eccellenze dello sport. Che si tratti di atletica leggera, ginnastica ritmica, nuoto o scherma, che siano discipline di squadra o individuali, anche in questo 2025 sono numerosi i risultati che hanno visto Cerveteri primeggiare a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Proprio per questo, venerdì 19 dicembre alle ore 18:45 il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e alla Presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani, premieranno atleti e atlete e le loro rispettive società nella terza edizione di “Eccellenze dello Sport”, una manifestazione che non solo intende ringraziarli ed encomiarli pubblicamente, ma anche offrire loro l’occasione di farsi conoscere dagli altri sportivi del territorio e dalla cittadinanza tutta.

Ospiti d’onore della manifestazione saranno Alessandro Onorato, Assessore allo Sport di Roma Capitale, e Giorgio Minisini, più volte campione europeo e mondiale di Nuoto Artistico. Conduce il giornalista Giorgio Ripani.

L’appuntamento è in Piazza Aldo Moro, all’interno del teatro tenda coperto e riscaldato allestito per il Campus Etruria.

“Un’iniziativa che insieme all’Assessore Manuele Parroccini e alla Presidente della Consulta dello Sport di Cerveteri Roberta Mariani, dopo il successo delle precedenti edizioni, abbiamo fortemente voluto replicare al termine di quest’anno, che tante volte ha visto atleti di Cerveteri distinguersi in numerose competizioni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti –.

Super ospiti di quest’anno sono l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e il Campione di Nuoto Artistico Giorgio Minisini: a loro va il mio più sincero ringraziamento per la disponibilità nel sostenere questa manifestazione, alla quale siamo estremamente legati e che cresce anno dopo anno”.

“Una festa dello sport che quest’anno assume anche un valore simbolico particolare – prosegue il Sindaco Gubetti –: potremo infatti accogliere i nostri atleti con la certezza che a breve potranno allenarsi e gareggiare all’interno del ‘PalaEtruria’, il primo Palazzetto dello Sport della nostra città, che realizzeremo grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro ottenuto dal Comune grazie al lavoro degli Assessori Matteo Luchetti e Manuele Parroccini, presentando il miglior progetto d’Italia. Un impegno preso lo scorso anno e che oggi possiamo definire realtà”.

“Dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alla scherma, dal calcio alla pallacanestro, passando per mountain bike, equitazione, taekwondo, boxe e molte altre discipline – ha aggiunto Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – in questo primo anno nel mio ruolo ho avuto modo di conoscere e incontrare tante realtà sportive della città.

Il loro lavoro quotidiano per la socialità e la crescita dei ragazzi è davvero speciale. Sono la testimonianza concreta di come lo sport sia uno strumento fondamentale per far sì che i nostri giovani crescano in un ambiente sano, ricco di valori e rispetto verso il prossimo. Vi aspettiamo dunque a ‘Eccellenze dello Sport’ per conoscere e applaudire tutti i nostri atleti”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Parroccini – ci tengo a ringraziare la Presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani per il grande lavoro che sta svolgendo e tutte le società e associazioni sportive della città. A tutti, l’invito a partecipare all’evento per complimentarsi con i tanti atleti che saranno premiati, con l’auspicio che anche nel prossimo anno possano brillare nelle loro categorie, ma soprattutto continuare a vivere lo sport con l’amore e la passione che li hanno guidati sino ad oggi”.