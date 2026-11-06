VITORCHIANO: FINANZIATA LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CHIESA DI SAN PIETRO

Comunicato stampa

L’assessore Cruciani: “Un intervento atteso da decenni per recuperare l’edificio e trasformarlo in un moderno e funzionale auditorium”

Finanziata la ristrutturazione dell’ex Chiesa di San Pietro a Vitorchiano, che diventerà un moderno e funzionale auditorium. La Regione Lazio ha confermato il cofinanziamento dell’opera con 348.000 euro di fondi regionali, in aggiunta ai circa 130.000 euro già impegnati dal Comune. Un intervento atteso da molti anni e che nel prossimo 2027, dopo un lungo iter, si appresta a diventare realtà.

L’amministrazione comunale di Vitorchiano, come peraltro annunciato nella seduta del consiglio comunale del 26 ottobre 2024, aveva nuovamente formalizzato la richiesta per il cofinanziamento alla Regione per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’edificio, in particolare dopo l’esclusione dal precedente bando del 2023 riservato ai piccoli comuni. Per aderire con ancor più decisione al nuovo bando regionale, la progettazione dell’intervento era stata ulteriormente perfezionata e portata da definitiva a esecutiva, corredandola preventivamente anche dei necessari pareri della Soprintendenza.

“Stiamo parlando – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – di un’opera da circa 525.000 euro. La fase progettuale, sulla quale il Comune di Vitorchiano aveva investito in maniera consistente negli anni passati, era stata perfezionata e definitivamente completata. Si prevede la realizzazione di un auditorium, accessibile anche alle persone diversamente abili e valido per ospitare incontri, conferenze, spettacoli teatrali e concerti. La sua vicinanza con l’immobile scolastico di Via Manzoni e la prossimità al centro storico potrà creare inoltre sinergie e opportunità educative e formative”.

Il percorso è stato lungo ed è iniziato nel 2018, quando, dopo anni di incertezze, l’amministrazione Grassotti è riuscita a dimostrare e ad acquisire la piena proprietà del bene, in seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2011 che ha evidenziato la difficoltà a individuare con esattezza il proprietario. Infatti, dopo specifici approfondimenti e gli accertamenti richiesti ed eseguiti sia dall’Agenzia del Demanio sia dalla Prefettura di Viterbo nel 2017, l’ex Chiesa di San Pietro è risultata non essere di proprietà dello Stato, né di essere in capo al Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno.