“Dal Mare ai Monti della Tolfa”: il 15 novembre una pedalata gratuita nel segno della sicurezza stradale

Comunicato stampa

Rinviata al 15 novembre, l’iniziativa di LIFESPORT SSD e Cicli Castellaccio si svolgerà nella Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada. Un appuntamento di sport, prevenzione e sensibilizzazione, con il patrocinio della LILT e del CONI Lazio e un richiamo ai valori della sicurezza stradale promossi dalla FCI.

Sport, territorio, amicizia e un messaggio di grande valore civile. È questo lo spirito di “Dal Mare ai Monti della Tolfa”, la pedalata cicloturistica non competitiva organizzata da LIFESPORT SSD e Cicli Castellaccio, inizialmente prevista per l’8 novembre e riprogrammata per domenica 15 novembre 2026.

La nuova data assume un significato particolare: coincide infatti con la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, ricorrenza internazionale dedicata alla memoria di chi ha perso la vita negli incidenti stradali e alla sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole. Un tema particolarmente sentito dal mondo del ciclismo, sul quale anche la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) richiama l’attenzione, promuovendo una cultura della responsabilità e della sicurezza sulle strade.

La pedalata, con partecipazione completamente gratuita, si svilupperà lungo un percorso di circa 120 chilometri e 1.300 metri di dislivello positivo, attraversando gli scenari del litorale laziale e dei Monti della Tolfa. Nessuna classifica e nessun cronometro: soltanto il piacere di pedalare insieme, condividendo la passione per la bicicletta.

“La coincidenza con la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada attribuisce alla nostra iniziativa un significato che va ben oltre quello sportivo – dichiara Gianclaudio Croce, Presidente di LIFESPORT SSD – Ogni vita spezzata sulle nostre strade rappresenta una tragedia che coinvolge famiglie e intere comunità. Come sportivi, e soprattutto come ciclisti, sentiamo il dovere di contribuire a diffondere una cultura della sicurezza, del rispetto reciproco e della responsabilità. Le strade sono un patrimonio di tutti e devono poter essere vissute in sicurezza da chiunque: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni».

“Per questo – prosegue Croce – rivolgo un invito alla massima partecipazione e mi auguro che anche le istituzioni e le realtà del territorio vogliano contribuire a diffondere il messaggio di questa giornata. Abbiamo scelto, ancora una volta, di rendere la partecipazione completamente gratuita perché crediamo in uno sport capace di unire le persone, promuovere il benessere e sensibilizzare su temi che riguardano tutti. Più saremo a condividere questo messaggio, maggiore sarà il valore della nostra iniziativa”.

L’evento, organizzato con il patrocinio della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e del CONI Lazio, si inserisce nel percorso di promozione della salute e dei corretti stili di vita portato avanti da LIFESPORT SSD, anche attraverso il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel gennaio 2026 con la LILT nazionale, finalizzato alla promozione della prevenzione oncologica e dei valori educativi e sociali dello sport.

Il ritrovo è fissato per domenica 15 novembre alle ore 7.30 presso il Ristorante Casale Maremma, in località Due Casette, frazione di Cerveteri (RM), con partenza alle ore 8.00. Lungo il percorso saranno disponibili due punti ristoro, assistenza meccanica, assistenza medica e carro scopa.

La partecipazione è completamente gratuita e riservata ai ciclisti in possesso di tesseramento FCI o EPS in corso di validità. Le iscrizioni sono aperte.

“Dal Mare ai Monti della Tolfa” vuole così trasformare una giornata di ciclismo in un’occasione di incontro, condivisione e sensibilizzazione, ricordando che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e che il rispetto della vita deve sempre venire prima di ogni traguardo.

Informazioni e iscrizioni

Tel. 3939119193

E-mail: ssdlifesport@gmail.com