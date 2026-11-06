“Cartoline dal Museo”: al Museo Civico di Bracciano un laboratorio creativo per riscoprire il fascino della Mail Art 

Comunicato stampa

Domenica 15 novembre due appuntamenti dedicati a bambini e famiglie per trasformare l’esperienza della visita al Museo in una cartolina d’artista.

Ingresso gratuito.

Avete mai spedito una cartolina insieme ai vostri figli? Domenica 15 novembre il Museo Civico di Bracciano invita bambini e famiglie a riscoprire il piacere di scrivere, disegnare e creare con le proprie mani attraverso “Cartoline dal Museo”, un’attività laboratoriale che riporta in vita una tradizione ormai diventata vintage, trasformandola in un’esperienza creativa e condivisa.

L’iniziativa prenderà il via con una visita al Museo, durante la quale i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dalle opere e dalle collezioni per realizzare una personale cartolina d’artista. Il laboratorio si ispirerà alla Mail Art, o Arte Postale, corrente artistica che ha trasformato il servizio postale in un originale mezzo di espressione e comunicazione.

Nata dalle sperimentazioni delle Avanguardie storiche dei primi decenni del Novecento e sviluppatasi ufficialmente negli anni Sessanta grazie all’artista statunitense Ray Johnson, fondatore della New York Correspondance School, la Mail Art ha fatto della cartolina un vero e proprio spazio creativo. Disegni, pittura, collage e interventi concettuali diventano così strumenti per trasformare un semplice messaggio postale in un’opera d’arte da spedire e condividere.

Durante il laboratorio, i bambini potranno dare libero spazio alla fantasia realizzando cartoline ispirate alla propria esperienza di visita al Museo Civico di Bracciano. Potranno scegliere di rappresentare, attraverso il disegno, l’opera che li ha maggiormente colpiti oppure sperimentare la tecnica del collage, utilizzando fotografie delle collezioni da rielaborare in originali composizioni di fantasia.

Non mancheranno i dettagli che rendono unica una vera cartolina: francobolli artistici, timbri postali immaginari, nomi e indirizzi di destinatari di fantasia. Un’occasione per sperimentare, giocare con le immagini e riscoprire il valore di un gesto semplice, capace di trasmettere emozioni e ricordi.

“Cartoline dal Museo” è un invito a vivere il Museo in modo partecipato e creativo, trasformando ciò che si è osservato in un piccolo oggetto d’arte da conservare o condividere.

L’attività è a cura di Menti Associate.

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