Città metropolitana di Roma nel 2026 sarà Capitale Europea dello Spazio

Si è riunito a Mulhouse il Consiglio europeo dei Sindaci di CVA, Communauté des Vega et Ariane, la rete che riunisce le istituzioni, le agenzie spaziali e le imprese nel settore del trasporto spaziale europeo, legate alla produzione dei lanciatori Vega e Ariane.

Nell’incontro, è avvenuto il passaggio di consegne ufficiale tra il Presidente della Mulhouse Alsace Agglomeration, Fabian Jordan, e il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, che ha rappresentato il Sindaco Roberto Gualtieri, cui spetterà il ruolo di Presidente della CVA per il 2026.

“La Città Metropolitana di Roma guiderà le città europee dello spazio nel 2026, un’occasione unica per rafforzare il ruolo di Roma e del suo territorio nel settore della new space economy.

Roma è simbolo indiscusso nel mondo tanto per la sua storia quanto per la sua capacità attuale di leggere il futuro – ha dichiarato Sanna -, è una rete unica dove ricerca, istituzioni e imprese si incontrano e dove hanno sede poli universitari e grandi gruppi industriali, l’Agenzia Spaziale Italiana, il polo di ricerca scientifica di Frascati dove è presente anche il centro ESA ESRIN, i distretti come Colleferro e Tecnopolo tiburtino e una fitta rete di piccole e medie imprese del settore.

Dalla produzione alla ricerca, dalla costruzione di satelliti e dei lanciatori fino ai servizi di osservazione, telecomunicazioni e sicurezza, il territorio di Roma e provincia è centrale per il futuro dell’esplorazione spaziale e della New Space economy. Il 2026 sarà un anno strategico per valorizzare e far crescere un segmento fondamentale per il territorio e per il paese”.

Prima occasione per presentare il programma di iniziative ed eventi che caratterizzeranno l’anno di Presidenza di Città metropolitana, l’Expoforum europeo NSE alla Fiera di Roma dal 10 al 12 dicembre.

Venerdì 12 alle 11, presso l’Arena del Nono padiglione, il Vicesindaco Sanna dialogherà con Gaele Winters, Delegato Generale della rete CVA e l’Ambasciatore Stefano Stefanile, Direttore delle Relazioni Istituzionali di Avio nel talk dedicato alle opportunità strategiche di sviluppo ed avanzamento per il mondo scientifico e produttivo del territorio legate all’occasione del 2026.