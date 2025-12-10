TUTTO PRONTO PER L’OPEN NIGHT DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI LADISPOLI

Riceviamo e pubblichiamo

L’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua storia e le sue strutture.

Una serie di appuntamenti dedicati all’Orientamento per gli studenti delle Scuole Medie con una formula che, lo scorso anno, si è dimostrata vincente perché ha consentito di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie diversificando i giorni e le fasce orarie.

Dopo il “Tea Welcome” del 29 novembre, si prosegue con l’Open night del 13 dicembre (ore 18-20) per concludere il 18 e 31 gennaio 2025 con due più tradizionali Open Day (9-12:30).

Nel corso degli incontri sarà possibile, come sempre, effettuare una visita guidata dell’Istituto di via Federici con dimostrazioni ed esercitazioni che si svolgeranno nei Laboratori di Cucina, Pasticceria, Sala ed Accoglienza Turistica. Daranno il benvenuto a genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Anna Capodacqua, le Funzioni Strumentali Prof.ssa Carmen Piccolo e Prof. Renato D’Aloia e i membri della Commissione Orientamento Prof. Michele Comito, Prof. Marco Erra e Prof. Salvatore Esposito. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.