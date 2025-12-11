11 Dicembre, 2025
CARABINIERI DI BRACCIANO: UNA STANZA DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Con una cerimonia molto partecipata è stata inaugurata questa mattina nella caserma dei Carabinieri di Bracciano una stanza dedicata all’ascolto delle donne vittime di violenza. Presentata alle autorità presenti dal comandante della Compagnia di Bracciano Simone Notaro e dal comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia Raffaele Romano, l’iniziativa nasce da un progetto nazionale voluto da Arma dei Carabinieri e associazione Soroptimist International per ospitare in luoghi sicuri ed accoglienti le donne che decidono di denunciare le violenze.

Il Procuratore Generale di Civitavecchia, dott. Alberto Liguori, ha infatti esposto numeri che lasciano senza parole: oltre 300, da inizio anno, i reati di violenza sulle donne riscontrati dalla sua Procura. Un numero che fa paura, lascia pensare e spinge ad agire.
Presente per il nostro Comune il Sindaco Alessandro Bettarelli

