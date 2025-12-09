10 Dicembre, 2025
“Una giornata per dare un sorriso”: venerdì a Cerveteri visite odontoiatriche gratuite in Largo Don Quirino Tordi

Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Iniziativa promossa dal Comune di Cerveteri insieme all’Associazione Nautica Campo di Mare e alla Società Italiana Maxilio Odontostomatologica

Dopo il successo della scorsa edizione, a Cerveteri torna un’iniziativa di grande valore per la salute, la prevenzione e la solidarietà. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 09:30 alle 13:00, in Largo Don Quirino Tordi, nei pressi del mercato settimanale di Largo Almunecar, si svolgerà “Una giornata per dare un sorriso”, appuntamento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza dedicato alla prevenzione odontoiatrica.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Cerveteri, Società Italiana Maxilio Odontostomatologica (S.I.M.O.) e Associazione Nautica Campo di Mare, sarà presente un’unità mobile odontoiatrica coordinata dal Presidente della S.I.M.O., Mauro Orefici.

Le visite saranno effettuate senza necessità di prenotazione: cittadini di ogni età potranno ricevere controlli preventivi gratuiti e utili indicazioni per una corretta igiene orale, con un’attenzione particolare a bambini, ragazzi e persone in condizioni di fragilità socioeconomica.

“La prevenzione in ambito odontoiatrico rappresenta un aspetto fondamentale del benessere complessivo: molte patologie del cavo orale, se trascurate, possono incidere sulla salute generale. Tuttavia, le cure odontoiatriche sono spesso costose e per questo rinviate o evitate. Offrire visite gratuite significa, quindi, rendere la prevenzione accessibile a tutti e garantire pari opportunità di cura”, ha dichiarato la Sindaca Elena Gubetti.

“Un’iniziativa importante per tutta la città perché punta a sensibilizzare su un tema delicato come la prevenzione odontoiatrica e garantisce a tutti la possibilità di controlli gratuiti – ha aggiunto la Sindaca – Ringrazio i professionisti della S.I.M.O. e l’Associazione Nautica Campo di Mare, e in particolar modo il suo Presidente Celso Caferri, per aver reso possibile questa giornata dedicata alla salute e al benessere della nostra comunità.”

La S.I.M.O., fondata a Roma nel 2002, riunisce medici specialisti e professionisti impegnati nella ricerca scientifica, nella formazione e nella diffusione della cultura della prevenzione odontostomatologica.

L’accesso è libero, gratuito e non richiede prenotazione.

