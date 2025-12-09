10 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

La Protezione Civile di Civitavecchia partner operativa nel progetto europeo “GUARDIANS” per la gestione delle emergenze nucleari

0
76
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

La Protezione Civile del Comune di Civitavecchia è stata ufficialmente riconosciuta come partner operativa del progetto europeo GUARDIANS, dedicato alla gestione delle emergenze nelle crisi nucleari.
Un progetto di rilevanza strategica a livello continentale che vedrà coinvolti, per i prossimi quattro anni, enti e istituzioni di diversi Paesi europei.
Il risultato è frutto dell’esperienza maturata negli anni nel coordinamento dei tavoli di gestione delle emergenze e del lavoro sinergico sviluppato dall’Amministrazione comunale attraverso l’Area 4 – Lavori Pubblici e Protezione Civile, grazie all’attività dell’Ing. Giulio Iorio, dell’Arch. Paola Carboni e di Valeria Spampinato, in collaborazione con ENEA e la Fondazione Policlinico Gemelli.
Un percorso tecnico e istituzionale che oggi consente alla Protezione Civile di Civitavecchia di sedere ai tavoli europei dove si costruiscono modelli, protocolli e strumenti per la gestione delle emergenze complesse, inclusi gli scenari di rischio nucleare.
Il Coordinatore dell’unità di crisi della Protezione Civile locale, Valentino Arillo, dichiara:
«Questo traguardo è il risultato di anni di lavoro sul campo, di formazione costante, di esercitazioni e di una collaborazione istituzionale solida.
Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale, il Sindaco Marco Piendibene e la Giunta per la visione e la fiducia dimostrate, così come i tecnici dell’Area 4 che hanno contribuito in maniera decisiva a questo percorso. Oggi la nostra Protezione Civile è riconosciuta come una realtà affidabile, preparata e all’altezza del contesto europeo».
Il progetto GUARDIANS consentirà alla Protezione Civile di Civitavecchia di contribuire in modo attivo allo sviluppo di sistemi di risposta alle emergenze nucleari, con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza e protezione per i cittadini europei. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto e il ruolo crescente della città nei network istituzionali di protezione civile.
Articolo precedente
INCONTRO CON LA SCRITTRICE
Articolo successivo
“Una giornata per dare un sorriso”: venerdì a Cerveteri visite odontoiatriche gratuite in Largo Don Quirino Tordi

Ultimi articoli

Eventi

“Una giornata per dare un sorriso”: venerdì a Cerveteri visite odontoiatriche gratuite in Largo Don Quirino Tordi

Eventi

INCONTRO CON LA SCRITTRICE

Territorio

A Bracciano prosegue l’impegno per migliorare il decoro urbano

Primo piano

SUCCESSO PER LA XVIII EDIZIONE FIERA NAZIONALE DEL PANETTONE E DEL PANDORO 2025

Cultura

A-HEAD Project porta a Palazzo Valentini l’arte come cura: premiati Barchitta, Zabarella e Zeroscena.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it