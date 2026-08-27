Dal profilo Facebook del comune di Manziana

L’artista manzianese Virgilio Paoloni, artista di fama internazionale e nostro concittadino, ha scelto di donare al Comune di Manziana il trittico “Romantic Land”, un’opera composta da tre dipinti a olio su tela, ciascuno delle dimensioni di 10 × 9 cm.

Un omaggio alla sua terra d’origine, alla natura e a uno degli scorci più caratteristici del nostro territorio.

I tre pannelli, pensati come un’unica composizione, raffigurano uno scorcio della Caldara di Manziana, con le betulle e la vegetazione autoctona che caratterizzano le rive del lago solforoso, osservate in diversi momenti della giornata.

Una rappresentazione intima e suggestiva del paesaggio manzianese, costruita attraverso cromie fredde e tonalità autunnali che restituiscono alla scena un forte senso di realismo e atmosfera.