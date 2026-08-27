CANALE MONTERANO: CHIUSI I FESTEGGIAMENTI PATRONALI

Un doveroso grazie va a chi ha reso possibile la riuscita di tutto il programma delle Feste Patronali: il Comitato 1986, la, le nostre incredibili Contrade, le autorità civili e militari del territorio intervenute, la, la, la Polizia Locale e la Security guidata da, le Guardie Zoofile, l’Ass. Nazionale di Polizia di Stato, che hanno assicurato ancora una volta le giuste misure di sicurezza necessarie a manifestazioni di pubblico spettacolo cosí partecipate.