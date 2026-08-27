CANALE MONTERANO: CHIUSI I FESTEGGIAMENTI PATRONALI

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
W SAN BARTOLOMEO E SANTA CALEPODIA!
Con la Santa Messa di ieri sera si sono chiuse le Festivitá Patronali 2026.
A celebrare la funzione religiosa SER Vescovo di Civita Castellana Marco Salvi, il nostro Parroco Jaime Giacomo Nieto Ibarra, il Priore Don Michele Masella, accompagnati da una rappresentaza nutrita di altri religiosi.
Emozionanti i momenti della benedizione del Vescovo dal balcone del Palazzo Comunale, del discorso di commiato del Comitato 1986 e del passaggio della chiave con il Comitato 1987.
Un doveroso grazie va a chi ha reso possibile la riuscita di tutto il programma delle Feste Patronali: il Comitato 1986, la Pro Loco Canale Monterano, le nostre incredibili Contrade, le autorità civili e militari del territorio intervenute, la Protezione Civile Canale Monterano, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino, la Polizia Locale e la Security guidata da Alfonso Vicerè, le Guardie Zoofile, l’Ass. Nazionale di Polizia di Stato, che hanno assicurato ancora una volta le giuste misure di sicurezza necessarie a manifestazioni di pubblico spettacolo cosí partecipate.
Un grazie a Don Giacomo, alla Confraternita del Ss. Sacramento, ai cori e alle Parrocchie di Canale e Montevirginio, alla Banda Eugenio D’Aiuto, che accompagna sempre le nostre feste.
Grazie infine a chi ha assistito e partecipato con la sola voglia di stare insieme e collaborare per renderci ancora una volta orgogliosi di appartenere a questa fantastica Comunitá.