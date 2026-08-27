Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il Comune di Vejano e lainvitano tutta la cittadinanza e tutti coloro che vorranno partecipare ai festeggiamenti in onore del nostro Patrono Sant’Orsio, in programma il 29, 30 e 31 agosto 2026.

Ore 22:00 – Spettacolo musicale “Opera Pop” e, a seguire, Antonio Mezzancella con “Mamma ho perso Sanremo estate” in Piazza XX Settembre

È stata un’estate ricca di eventi, resa possibile dall’impegno, dalla passione e dalla collaborazione di tante realtà del nostro territorio.

Il Comune di Vejano ringrazia di cuore tutte le associazioni, i comitati, i volontari e tutte le persone che, con le loro attività e il loro impegno, hanno contribuito a riempire l’estate di eventi, iniziative e momenti di festa e aggregazione.