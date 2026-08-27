Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Il Comune di Vejano e la Pro Loco Vejano invitano tutta la cittadinanza e tutti coloro che vorranno partecipare ai festeggiamenti in onore del nostro Patrono Sant’Orsio, in programma il 29, 30 e 31 agosto 2026.
Tre giornate ricche di fede, tradizione, musica, spettacolo e momenti di comunità.
SABATO 29 AGOSTO
Ore 12:00 – Apertura della festa con lo Sparo dei Mortari in Piazza XX Settembre
Ore 17:00 – Santa Messa Vespertina ed esposizione della Reliquia di Sant’Orsio
Ore 18:00 – Tradizionale zuppa benedetta dal Parroco Don Giorgio Polleggioni, con la partecipazione di Don Felice Wloder e distribuita alla popolazione
Ore 22:00 – Spettacolo musicale “Opera Pop” e, a seguire, Antonio Mezzancella con “Mamma ho perso Sanremo estate” in Piazza XX Settembre
DOMENICA 30 AGOSTO
Ore 09:00 – Santa Messa
Ore 10:30 – Solenne Processione con la Reliquia del Santo dalla Chiesa di S. Maria del Rosario al Santuario di S. Orsio, dove sarà celebrata la Santa Messa
Ore 12:00 – l’ Associazione Filarmonica Vejaneseaugura buon pranzo a tutti in Piazza XX Settembre
Ore 14:30 – Antico Palio della Città di Viano – Corse al fantino promossa dal Comitato Antico Palio Città di Viano
Ore 19:30 – Estrazione della Tombola in Piazza XX Settembre
MONTEPREMI € 2.000
1ª Cinquina – € 350
2ª Cinquina – € 350
Tombola – € 1.200
Tombolino – € 100
Ore 22:00 – Concerto dell’Associazione Filarmonica Vejanese presso la Rocca di Vejano
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Ore 09:30 – Messa in suffragio dei “Festaroli defunti” nella Chiesa di S. Maria del Rosario
Ore 10:30 – Giochi per i più piccoli presso il Campo Sportivo di Vejano
Ore 16:00 – Pomeriggio per bambini: Mini Palio Rionale per bambini in Piazza XX Settembre
Ore 21:00 – Solenne Processione dal Santuario di S. Orsio alla Chiesa di S. Maria, Il passaggio della Reliquia in Piazza XX Settembre sarà accompagnato da un fragoroso sparo
Ore 23:00 – Spettacolo piromusicale in Piazza XX Settembre
È stata un’estate ricca di eventi, resa possibile dall’impegno, dalla passione e dalla collaborazione di tante realtà del nostro territorio.
Il Comune di Vejano ringrazia di cuore tutte le associazioni, i comitati, i volontari e tutte le persone che, con le loro attività e il loro impegno, hanno contribuito a riempire l’estate di eventi, iniziative e momenti di festa e aggregazione.
Un grazie a tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie alla nostra comunità e che hanno reso possibile un’estate così ricca e partecipata.
Ora ci prepariamo a vivere insieme i festeggiamenti in onore di Sant’Orsio, tre giorni che rappresentano un appuntamento importante per tutta la comunità vejano.
Vi aspettiamo a Vejano!
Buona Festa di Sant’Orsio a tutti!